U domu pevačice Milice Jokić je posebno veselo. Atraktivna brineta proslavlja 25. rođendan, a pažnju javnosti privukao je raskošni poklon koji je stigao na njenu adresu, buket od čak 100 crvenih ruža.

Milica nije skidala osmeh sa lica dok je pozirala pored impozantnog aranžmana, a romantični gest odmah je pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su joj uputili brojne čestitke, dok su mnogi nagađali ko stoji iza ovog luksuznog iznenađenja.

Milica o odnosu sa Lukom Dačićem

Podsetimo, pevačica Milica Jokić govorila je nedavno o raskidu sa Lukom Dačićem, sinom Ivice Dačića i otkrila da su nakon dugogodišnje veze odluku da se raziđu doneli zajedno.

- Da li je Luka raskinuo sa tobom ili ti sa njim? - glasilo je pitanje.

- To je međusobni dogovor. Znamo se jako dugo i dobri smo prijatelji pre svega. Ostali smo dobri prijatelji, ništa više - rekla je Milica.

- Koji od muškarac sa domaće javne scene je fizički po tvom ukusu? - glasilo je pitanje.

- Razmišljala sam više puta, ali ne znam. Nema - odgovorila je kroz smeh.

