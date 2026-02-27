Slušaj vest

Jučerašnja emisija "Gledanje snimaka" donela je brojne preokrete u Beloj kući, te je tako Luka Vujović direktno pokušao da okrene svoju devojku Anitu Stanojlović protiv njene drugarice, Tamare Radoman. Tamara se sad ovim povodom oglasila i rekla da razume situaciju u rijalitiju.

Luka je sinoć tokom emisije, spomenuo Anitinu drugaricu Tamaru Radoman, kada je Alibaba zamerio Aniti što je Maji Marinković prešla preko uvreda na Tamarin račun, a njemu nije. Tako je pred svima u "Eliti" podsetio i svoju devojku, ali i gledaoce, na Tamarine postupke i reči koje je izgovorila.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Sada se oglasila i Tamara Radoman i rekla:

- Pozdrav, primećujem da se moje ime često pominje. Trenutno sam na putu i nisam ispratila sve kako bih mogla da dam adekvatnu izjavu, onako kako to inače radim. Od ponedeljka ću biti prisutnija i aktivnija, pa se tada možemo detaljnije čuti.

- Svakako, oni su u rijalitiju, potpuno izolovani od spoljnog sveta, i nikome ništa ne zameram jedno je život unutra, a drugo spolja - rekla je Tamara za "Pink".

Tamara tvrdi: "Anita se već neko vreme ponaša prilično neobično"

Foto: Printscreen

Podsetimo, Tamara se i nedavno oglašavala povodom dešavanja u rijalitiju.

- Anita se već neko vreme ponaša prilično neobično, u sukobu je sa mnogima i upustila se u ozbiljne teorije zavere. Neću joj zameriti niti uzeti za zlo ovu ishitrenu izjavu. Najvažnije mi je da iz svega izadje psihički i fizički zdrava i dobro sve ostalo mi je manje bitno. Do kraja ima još mnogo toga, zato joj želim snagu da izdrži sve što je u narednom periodu očekuje - rekla je Tamara u izjavi za pomenuti medij.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: