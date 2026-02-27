Slušaj vest

Odnos Čedomira Jovanovića i Ace Kosa ne prestaje da intrigira javnost. Sada je političar podelio snimak iz automobila i pokazao kako cimeru peva.

Naime, Čeda je pevušio pesmu Olivera Dragojevića "Cilega života", a dok je pevao romantične stihove okrenuo je kameru ka Aci Kosu.

Na stihove: "Celoga života ja sam hteo samo nju, da do njenog srca nađem put", Kos je upitao Čedu:

- Jesi našao put?

- Tražim ga još - odgovorio je Jovanović, a na pitanje da li će ga ikada pronaći rekao je:

- Ne znam, ali vredi živeti za taj put. Šta si radio? Tražio sam put do srca, i to kroz minsko polje ,samo je tako vredno - poručio je Jovanović.

Kos: "Nervira me što Čedi prilaze devojke"

Podsetimo, Čeda i Kos su nedavno gostovali u emisiji "Amidži šou" gde je Aca otkrio šta ga najviše nervira kada Čeda popije.

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

