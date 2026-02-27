"ON DOMAĆIN, A SUZANA ČESTITA ŽENA" Popovićevi prijatelji otkrili kakav je bio kada se ugase kamere, evo šta su sve rekli
Prošlo je godinu dana otkako je umro Saša Popović, a sada su njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici govorili su o uspomeni na njega.
Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Snežana Đurišić, Vesna Milanović neki su od onih koji su sa suzama u očima govorili o estradnom magu.
- Imao je sale divnih osobina. Bio je jako vredan. Bio je izuzetno dobar čovek - rekla je Ceca, pa se osvrnula na priče pojedinaca nakon njegove smrti:
- Ako si imao kaži mu tad kad je ovaj kad je bio živ. A i priča tad kad je bio živ. Ne kad njega više nema.
Ceca je dodala da Popovićevu udovicu jako voli i ceni.
- Ja Suzanu jako volim. Mnogo dobra žena. Uh, prava prava žena. Dobar čovek, čestita, mislim i dobra pevačica - rekla je.
Ana Bekuta se rekla da je njen i Sašin odnos bio zasnovan prvenstveno na poštovanju.
- Ono što mogu u ovom trenutku da kažem to je svakako jedno izvanredno poštovanje koje smo imali jedno za drugo i izvanredna saradnja. I uvek su ti dogovori bili ispoštovani, bili su ljudski, bili su profesionalni, uh sa ogromnim uvažavanjem - objasnila je.
Kaže da ga pamti kao vrhunskog profesionalca, ali i domaćina.
- Znači bio je jedan domaćin čovek. Mislim najkraće najkraće rečeno. Jedini on je smogao snage da se uhvati u koštac sa tim velikim poslom i i to je radio zaista izvanredno - rekla je.
Nije dočekao unuče
Dugogodišnja prijateljica, ali i PR Granda, Vesna Milanović, poručila je:
- On meni nije bio samo poslodavac. On je meni bio prijatelj, mentor, učitelj, kako god. On je bio čovek kog sam ja mogla da okrenem u pola dana, pola noći. Nedostaje mi njegova energija, radost. Nedostaje mi ta njegova dobra namera prema svemu i prema svima.
Prokomentarisala je i dokumentarac o njegovom životu.
- Mi smo šest meseci neumorno radili na tom filmu i ja sam taj film 20 sati razgovora morala da sednem na sat i po razgovora - rekla je ona i dodala da je Sašina ćerka jedva smogla snage da se pojavi pred kamerama:
- Sada je pristala iz ogromne ljubavi i prema svom ocu i prosto želela je da kaže ljudima koji ne znaju Sašu kakav je Saša zapravo. Na sreću Danijel i Tijana će Suzani podariti unuče. Ostvariće se kao roditelji. To je bila Sašina ogromna želja.
Kurir.rs/ Blic