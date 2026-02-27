Slušaj vest

Prošlo je godinu dana otkako je umro Saša Popović, a sada su njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici govorili su o uspomeni na njega.

Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Snežana Đurišić, Vesna Milanović neki su od onih koji su sa suzama u očima govorili o estradnom magu.

- Imao je sale divnih osobina. Bio je jako vredan. Bio je izuzetno dobar čovek - rekla je Ceca, pa se osvrnula na priče pojedinaca nakon njegove smrti:

- Ako si imao kaži mu tad kad je ovaj kad je bio živ. A i priča tad kad je bio živ. Ne kad njega više nema.

Ceca je dodala da Popovićevu udovicu jako voli i ceni.

- Ja Suzanu jako volim. Mnogo dobra žena. Uh, prava prava žena. Dobar čovek, čestita, mislim i dobra pevačica - rekla je.

Ana Bekuta se rekla da je njen i Sašin odnos bio zasnovan prvenstveno na poštovanju.

- Ono što mogu u ovom trenutku da kažem to je svakako jedno izvanredno poštovanje koje smo imali jedno za drugo i izvanredna saradnja. I uvek su ti dogovori bili ispoštovani, bili su ljudski, bili su profesionalni, uh sa ogromnim uvažavanjem - objasnila je.

Kaže da ga pamti kao vrhunskog profesionalca, ali i domaćina.

- Znači bio je jedan domaćin čovek. Mislim najkraće najkraće rečeno. Jedini on je smogao snage da se uhvati u koštac sa tim velikim poslom i i to je radio zaista izvanredno - rekla je.

Nije dočekao unuče

Dugogodišnja prijateljica, ali i PR Granda, Vesna Milanović, poručila je:

- On meni nije bio samo poslodavac. On je meni bio prijatelj, mentor, učitelj, kako god. On je bio čovek kog sam ja mogla da okrenem u pola dana, pola noći. Nedostaje mi njegova energija, radost. Nedostaje mi ta njegova dobra namera prema svemu i prema svima.

Prokomentarisala je i dokumentarac o njegovom životu.

- Mi smo šest meseci neumorno radili na tom filmu i ja sam taj film 20 sati razgovora morala da sednem na sat i po razgovora - rekla je ona i dodala da je Sašina ćerka jedva smogla snage da se pojavi pred kamerama:

- Sada je pristala iz ogromne ljubavi i prema svom ocu i prosto želela je da kaže ljudima koji ne znaju Sašu kakav je Saša zapravo. Na sreću Danijel i Tijana će Suzani podariti unuče. Ostvariće se kao roditelji. To je bila Sašina ogromna želja.

Kurir.rs/ Blic