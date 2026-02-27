"SOBA JE PRAZNA, VIŠE NE MOGU DA GA OSETIM" Suzana Jovanović se slomila pred godišnjicu smrti muža Saše Popovića, kroz suze jedva poručila: Fali mi zagrljaj...
Godišnjica smrti poznatog estradnog maga Saše Popovića je ovog vikenda, dok njegova udovica Suzana Jovanović i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da ga više nema. Popović je umro nakon borbe sa opakom bolešću, a Suzana sad ističe šta joj najviše nedostaje od njega.
Godinu dana otkako je preminuo, njegovi najbliži se nisu pomirli sa tim nenadoknadivim gubitkom a Suzana Jovanović, njegova supruga koliko god bila jaka i dalje pusti suzu zbog voljenog supruga u javnosti.
Suzana je bila gost u emisiji "Grand specijal" posvećenoj Saši Popoviću i sećanju na njega, pa je govorila koliko joj Sale nedostaje i kako se nosi sa velikim bolom godinu dana kasnije.
Na pitanje novinarke šta joj najviše nedostaje Suzana je uplakana jedva izustila:
- Zagrljaj što ne mogu više fizički da ga osetim....i kad dan prođe uveče kad dođem u sobu naša, prazna je soba...
Gost je takođe bio i Goran Šljivić koji je zamenio Popovića u Grandu. On se prisetio rada sa Sašom te je otkrio neke detalje:
- Zvao je u 2 noću, u 5 ujutru u 9 ujutru ja kažem "Sale dobro čekaj malo da odmorimo" - rekao je Šljivić.
U čitulji piše: "Godina bez tvog glasa"
Najbliži članovi porodice, udovica Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaha Tijana su se dirljivom čituljom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Reči koje su mu uputili jasno pokazuju koliku je prazninu Saša ostavio u njihovom domu i srcima. Na umrlici piše:
- Godina dana bez tvog glasa, bez tvog osmeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas.