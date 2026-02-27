Slušaj vest

Mina Vrbaški već neko vreme uživa u ljubavi sa Viktorom Gagićem, a nedavno je u Eliti zamolila da joj se pusti pesme od Aleksandre Mladenović "Poseban", koju je posvetila svom dečku.

Ono što su mnogi primetili jeste da je upravo ova pesma bila jedna od Mininih omiljenih tokom veze sa Mensurom Ajdarpašićem, pa je korišćena i u njihovom ljubavnom klipu.

Nema sumnje da se i ona seća toga, budući da je njena veza sa njim bila ozbiljna, dok se Ajdarpašić sada oglasio, ali nije želeo da komentariše novu vezu svoje bivše devojke.

- Dešavanja iz Elite rado komentarišem, ali do sad ste videli šta komentarišem, a šta ne - rekao je kratko Mensur za Pink.

Mnogi gledaoci su ovaj Minin potez protumačili kao znak da ona još uvek nije prebolela Ajdarpašića i da je ovom pesmom želela da mu pošalje tajni signal.

Blondi šokirala priznanjem o Mensuru

- Mensur je dolazio na masaže, dalje nećemo... Ostavićemo to za malo kasnije, nećemo sve na početku otkriti! Stalno je dolazio na masaže, što da ne dolazi. Treniramo zajedno, on u teretani, imamo jednu šumicu... Samo Mensur i ja u šumici, ponekad bude još neko... Šta ću ja kad volim mlađe - rekla je Blondi.

- Mensur, naravno, voli iskusnije - dodala je Suzana, pa otkrila detalje odnosa s Mensurom.

Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Ima tu jedna osoba koja bi se šlogirala kada bi me videla. Ta osoba na desnoj ruci ima slovo ''S'' moje i tačku. Ne bi mu bilo prijatno kada bi me video, bili smo u vezi. Mislim da je sa desne strane stola. Bila je to rasprava zbog nekih stvari koje se ne mogu reći. Bili smo na plaži i takoreći u vezi - priznala je Blondi na Red tvu.

