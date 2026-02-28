RALE ZAPROSIO ANU NIKOLIĆ: Kleknuo ispred nje i izvadio prsten, pevačica morala da sedne (VIDEO)
Poznati kompozitor Goran Ratković Rale navodno je zaprosio pevačicu Anu Nikolić u kući na Avali, gde, prema pričama, često provode vreme daleko od gradske vreve.
Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Rale je u opuštenom izdanju – u majici na bratele i donjem vešu – kleknuo ispred Ane i postavio sudbonosno pitanje. Atmosfera je delovala intimno i spontano, bez velike pompe i glamura.
Ipak, ono što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti jeste činjenica da se na snimku ne čuje da Ana izgovara „da“, pa za sada nije poznato da li je veridba zaista i prihvaćena. Dok jedni tvrde da je njen osmeh bio dovoljan odgovor, drugi smatraju da je sve ostalo pod velom misterije.
Da li je ovo zaista početak novog poglavlja njihove ljubavne priče ili samo još jedan trenutak koji je zaintrigirao javnost – ostaje da vidimo.