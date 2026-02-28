Slušaj vest

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale navodno je zaprosio pevačicu Anu Nikolić u kući na Avali, gde, prema pričama, često provode vreme daleko od gradske vreve.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Rale je u opuštenom izdanju – u majici na bratele i donjem vešu – kleknuo ispred Ane i postavio sudbonosno pitanje. Atmosfera je delovala intimno i spontano, bez velike pompe i glamura.

Ipak, ono što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti jeste činjenica da se na snimku ne čuje da Ana izgovara „da“, pa za sada nije poznato da li je veridba zaista i prihvaćena. Dok jedni tvrde da je njen osmeh bio dovoljan odgovor, drugi smatraju da je sve ostalo pod velom misterije.

Da li je ovo zaista početak novog poglavlja njihove ljubavne priče ili samo još jedan trenutak koji je zaintrigirao javnost – ostaje da vidimo.

Ne propustiteStars"ČEKAM POZIV ZA OPERACIJU SRCA" Rale potvrdio pisanje Kurira da ima zdravstveni problem
goran-ratkovic-rale-kompozitor-foto-nenad-kostic--4.jpg
StarsRALE MORA NA OPERACIJU, ANA MU SPASLA ŽIVOT: Kompozitor se suočava sa zdravstvenim problemom! Teško je disao, bio je bled: Svi detalji
Ana Nikolić.jpg
StarsRALE PRIJAVIO ANU POLICIJI! Haos ispred stana, lupala na vrata i nogama i rukama: Umešale se komšije, pale pretnje - Marš u rupu, dovešću vam KLAN
ana nikolić rale
StarsPRVO OGLAŠAVANJE RALETA NAKON POMIRENJA SA ANOM NIKOLIĆ! Sve iznenadio izjavom, pa progovorio o svadbi: Srećni smo
ana nikolić Goran Ratković Rale