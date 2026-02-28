Slušaj vest

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale navodno je zaprosio pevačicu Anu Nikolić u kući na Avali, gde, prema pričama, često provode vreme daleko od gradske vreve.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Rale je u opuštenom izdanju – u majici na bratele i donjem vešu – kleknuo ispred Ane i postavio sudbonosno pitanje. Atmosfera je delovala intimno i spontano, bez velike pompe i glamura.

Ipak, ono što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti jeste činjenica da se na snimku ne čuje da Ana izgovara „da“, pa za sada nije poznato da li je veridba zaista i prihvaćena. Dok jedni tvrde da je njen osmeh bio dovoljan odgovor, drugi smatraju da je sve ostalo pod velom misterije.