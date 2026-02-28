ČOLINA ĆERKA OTIŠLA IZ SRBIJE POŠTO IM JE BAČENA BOMBA U DVORIŠTE: Evo šta Lara radi na putovanju (FOTO)
Lara Čolić, mlađa ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, vratila se na društvene mreže nekoliko nedelja nakon što je na njihov dom u Beogradu bačena bomba. Ona je prvo podelila kako se doterala za izlazak, a onda je pokazala i gde se nalazi.
Čolina naslednica odmara u Velikoj Britaniji, te je podelila niz detalja sa putovanja.
Lara i te kako uživa 2.000 km daleko od Beograda, pa je pokazala kako provodi vreme u šetnjama, ispija kafe po lokalima, te slika čuveni Big Ben u Londonu.
Čola u policiji naveo: "Nemam neprijatelje"
Kako se nezvanično saznaje, pevač Zdravko Čolić je saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gde je boravio u trenutku ovog nemilog događaja. Iako je reč o izuzetno neprijatnoj situaciji koja je uznemirila javnost, Čolić je tokom razgovora sa policijskim službenicima bio veoma smiren, staložen i raspoložen.