Slušaj vest

Lara Čolić, mlađa ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, vratila se na društvene mreže nekoliko nedelja nakon što je na njihov dom u Beogradu bačena bomba. Ona je prvo podelila kako se doterala za izlazak, a onda je pokazala i gde se nalazi.

Čolina naslednica odmara u Velikoj Britaniji, te je podelila niz detalja sa putovanja.

Lara i te kako uživa 2.000 km daleko od Beograda, pa je pokazala kako provodi vreme u šetnjama, ispija kafe po lokalima, te slika čuveni Big Ben u Londonu.

Lara Čolić u Londonu Foto: Printscreen/Instagram

Čola u policiji naveo: "Nemam neprijatelje"

Kako se nezvanično saznaje, pevač Zdravko Čolić je saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gde je boravio u trenutku ovog nemilog događaja. Iako je reč o izuzetno neprijatnoj situaciji koja je uznemirila javnost, Čolić je tokom razgovora sa policijskim službenicima bio veoma smiren, staložen i raspoložen.

Ne propustiteStarsČOLINA ĆERKA ZABORAVILA NA BOMBAŠKI NAPAD PA U NAJVRELIJEM IZDANJU IZAŠLA U GRAD! Pokazala dosta golotinje, a kada je napravila ovu pozu muškarcima je pozlilo
Lara Čolić u izazovnom izdanju
Stars"ČOLINE ŽENA I ĆERKE SU VAN SEBE, PLAČU I..." Komšinica Zdravka Čolića otkriva nove detalje! Danas ispred kuće privatno obezbeđenje, celo naselje i dalje u šoku
Zdravko.jpg
StarsČOLINA ĆERKA UTUČENA, GLEDA U JEDNU TAČKU I ĆUTI: Komšija skuplja popucalo staklo, Lara nemo posmatra: Jedina bila u kući kad je bačena bomba
andrija_popovic_30012025_0189.JPG
StarsLARA ČOLIĆ URADILA USNE, NOS... Čolina mlađa ćerka ima samo 19 godina, a već otišla na remont
Lara Čolić