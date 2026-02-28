Slušaj vest

Lara Čolić, mlađa ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, vratila se na društvene mreže nekoliko nedelja nakon što je na njihov dom u Beogradu bačena bomba. Ona je prvo podelila kako se doterala za izlazak, a onda je pokazala i gde se nalazi.

Čolina naslednica odmara u Velikoj Britaniji, te je podelila niz detalja sa putovanja.

Lara i te kako uživa 2.000 km daleko od Beograda, pa je pokazala kako provodi vreme u šetnjama, ispija kafe po lokalima, te slika čuveni Big Ben u Londonu.

1/4 Vidi galeriju Lara Čolić u Londonu Foto: Printscreen/Instagram

