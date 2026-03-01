Slušaj vest

Mia Borisavljević otkrila je kako je finansirala samu sebe na početku karijere.

Pevačica je progovorila i o spekulacijama da je pozajmila novac za prvi album.

"Jesam pozajmila novac"

Mia Borisavljević priznala je kako je došla do prvog novca koji je uložila u muzičku karijeru.

- Da, ja jesam u početku karijere pozajmila novac. Nisam pozajmila od Šarića, ne znam zašto se o tome priča. Pozajmila sam od ljudi koje poznajem i svaki dinar sam vratila. Mnogi ljudi sa estrade su bili u kontaktu sa ljudima koji su držali diskoteke i restorane... Moja tadašnja karijera nemaju veze sa tim, ni moja pozajmica. Preko moje kume se sve desilo i to možda jesu opasni ljudi, ali ne za mene opasni. Ja sam verovala da ću to da vratim i nisam imala strah. Ugovor je bio po mojoj inicijativi, jer nisam htela da ispadne da koristim kumu, te kontakte ili ljude. Želela sam da sve bude čisto - govorila je Mia za TV Adria i dodala da je doživela peh sa prvim albumom:

1/12 Vidi galeriju Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Meni je prvi album propao. Bila sam tada radna pevačica. Danijela Vranić je u to vreme bila zvezda. Moj album mi nije doneo mogućnost da podignem cenu, ništa se nije posebno desilo sve dok nisam ušla u Velikog brata. Nisam imala tim. nisam imala savetnike, učila sam u hodu i sama sticala iskustvo. Ljudi mnogo greše kada misle da onaj što je stalno u medijima ima najviše para, zapravo je obrnuto. Sve se promenilo kada sam imala prvi hit i to je jedino važno. Kad se desi pesma nevažno je da li si zastupljen u medijima, da li pevaš, gde si, tada sve kreće i ne može da se zaustavi.

Veliki brat

Pevačica je govorila i o iskustvu u rijalitiju.

Foto: Printscreen/Youtube

- Tamo sam rekla šta sam imala, ali sam sa svima bila dobra. Niko me nije ni nominovao. Poprilično sam bila dosadna, ljudima se nisam ni isplatila. Tada su bili Maca, Filip Kapisoda, Mia Škorić. Bio je baš dobar rijaliti i tu su me ljudi malo bolje upoznali i shvatili da nisam ono što se priča po medijima. Kada sam izašla iz rijalitija desio se prvi hit i sve je krenulo uzlaznom putanjom - priznala je Mia na Adria TV.