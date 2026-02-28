Slušaj vest

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, udala se 26. februara za golmana Eloj Ruma na intimnoj ceremoniji u Americi.

Ona je na Instagramu podelila fotografije sa građanskog venčanja kojem je prisustvovao mali broj zvanica.

Umesto klasične venčanice, Zorana je odabrala sako-haljinu i lakovane crvene čizme, dok je mladoženja bio u širokim pantalonama, beloj majici i patikama.

Oboje su nosili naočare za sunce, a njihov ležerni stil izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

Detalji venčanja u Americi

Zbog reakcija na njihov izbor garderobe, influenserka se oglasila i objasnila kako zapravo izgleda procedura sklapanja braka u Americi.

- Da vas malo edukujem što se tiče venčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon "ceremonije", kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika venčanja pre istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za venčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno venčani. A onda, za izabrani dan sa gostima, neko njihov ih venča, jer ovde bilo ko može da plati 50 dolara i dobije dozvolu da bude matičar - napisala je Zorana na Instagramu.

Zorannah prošetala crvenim tepihom Foto: Damir Dervišagić

- Zatim u ovoj prostoriji sa šalterima i 20 drugih ljudi predate dozvolu za venčanje koju ste uzeli par dana pre, ne morate da ime svedoke a mozete ili 2 ili 4. Znači osećaj je kao da idete po vozačku na primer u MUP i tako sve izgleda - objasnila je.

"Sve traje 5 minuta"

- I na kraju uđete u sobu za ceremonju gde kažete DA sa matičarkom i ovom predivnom pozadinom - znači 5 minuta otprilike. Moje drugarice su ili išle u helankama ovde ili su se upristojile ali nijedna nema krštenu sliku iz ove sobe i 90% njih ih nikada nije ni okačilo jer izgleda kako izgleda i nije "fotogenično" - objasnila je.

1/5 Vidi galeriju Poznata blogerka Zorana Jovanović Zoranah i njen partner golman Eloj Rum uplovili su u bračne vode Foto: Prinstcreen, Instagram

- Za sve koji su očekivali venčanicu, helihopter i Nućija da peva "u krilu pomeranac na vratu lanac" - nije bio momenat za to u ovim uslovima. Da li ćete ikada dobiti taj kontent? Verovatno ne iz mnogo razloga - zaključila je.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa tajnog venčanja Zorane i Iloja Foto: Printscreen/zorannah/instagram

Podsetimo, Eloj Rum živi u Americi i igra za tamošnji klub Columbus Crew. Rođen je u Holandiji, dok je poreklom sa ostrva koje je u južnom delu Karipskog mora blizu severne obale Venecuele, Kuraso.

Fudbaler ima brak iza sebe u kom je dobio ćerku, a na društvenim mrežama prati ga skoro 100 hiljada ljudi.

kurir/telegraf