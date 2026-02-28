Slušaj vest

Prvog marta će biti tačno godinu dana je prošlo otkako je domaću javnost potresla vest o smrti medijskog maga i osnivača „Grand produkcije“ Saše Popovića, a tuga za njim u srcima njegovih najmilijih ne jenjava.

Ispred porodičnog doma Popovića na Bežanijskoj kosi, gde ovog prepodneva vlada potpuni muk i tišina. Atmosfera ispred velelepne vile odiše neizmernom tugom, a kako javljamo sa lica mesta, porodica se u tišini priprema za jedan od najtežih trenutaka od njegovog odlaska.

1/7 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Kurir, Damir Dervisagić, Kurir, Nemanja Nikolić

Udovica Suzana Jovanović, zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom, svakog trenutka bi trebalo da napusti porodični dom i uputi se ka Novom bežanijskom groblju. Skrhani bolom zbog gubitka supruga i oca, koji je bio najveći oslonac i stub njihove porodice, oni će se danas tamo okupiti sa najbližim prijateljima, rodbinom i dugogodišnjim saradnicima. Godišnji pomen biće prilika da se oni koji su ga najviše voleli još jednom prisete Saše Popovića i odaju počast čoveku koji je svojom energijom i vizijom zadužio čitav region.