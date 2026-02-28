U foajeu Plave dvorane održana konferencija za medije povodom osam koncerata koje Lexingtonbend realizuje u SavaCentru. Nakon pet rasprodatih koncerata tokom jeseni, bend će pred beogradsku publiku izaći još tri puta - 11, 12. i 13. marta.

Već tokom prvih pet večeri, Lexington bend se istakao vrhunskom produkcijom, odličnim zvukom i snažnom energijom koja je ispunila dvoranu. Kako su najavili, martovski koncerti doneće osvežen i delimično drugačiji program, ali uz isti nivo emocije i spektakla na koji je publika navikla.