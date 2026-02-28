Osam koncerata Lexington benda u Sava Centru: Ponovo pred beogradskom publikom: 11, 12. i 13. marta
U foajeu Plave dvorane održana konferencija za medije povodom osam koncerata koje Lexingtonbend realizuje u SavaCentru. Nakon pet rasprodatih koncerata tokom jeseni, bend će pred beogradsku publiku izaći još tri puta - 11, 12. i 13. marta.
Već tokom prvih pet večeri, Lexington bend se istakao vrhunskom produkcijom, odličnim zvukom i snažnom energijom koja je ispunila dvoranu. Kako su najavili, martovski koncerti doneće osvežen i delimično drugačiji program, ali uz isti nivo emocije i spektakla na koji je publika navikla.
Lexingtonbend ove godine obeležava 20 godina karijere, a kako su istakli, pre dve decenije nisu mogli ni da naslute da će ih muzički put dovesti do čak osam koncerata u prestižnoj Plavoj dvorani Sava Centra.
Tri uzastopne martovske večeri donose posebna iznenađenja, koja bend nije želeo unapred da otkriva, već je pozvao publiku da ih doživi uživo 11, 12. i 13. marta. Veliko interesovanje i snažna energija sa prethodnih nastupa potvrđuju posebnu vezu koju Lexington ima sa beogradskom publikom.
Na konferenciji su se predstavnicima medija obratili Bojan Vasković, Miloš Vuksanović i Dragoljub Stević. Tom prilikom, frontmen benda, Bojan Vasković, istakao je:
“Sada nam se baš ovde, u Sava Centru, i peva i svira i radimo onako kako i osećamo. Koncerti u Sava Centru tokom ove turneje ostali su nam najdublje u srcu. Plava dvorana ima intimnu atmosferu, a energija koja nas prati od prve večeri i dalje traje i nosi nas. Publika to zaista oseća”.
U okviru turneje “Dođi ove noći”, bend donosi prepoznatljiv koncertni spektakl i veče puno emocija, uz pesme koje su obeležile prethodne dve decenije.
Ulaznice za koncerte 11, 12 i 13. marta dostupne su putem linka Tickets | LEXINGTON, kao i na svim Ticket Vision blagajnama.
