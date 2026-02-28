Slušaj vest

Veljko Ražnatović ponovo je na listi 50 najboljih na svetu, objavio je ovog jutra.

Na objavi se vidi da trenutno zauzima 49. od 1.553 mesta u svojoj kategoriji.

Lepe vesti

Veljko Ražnatović oglasio se na Instagramu i objavio lepe vesti.

- Vraćen u top 50 u svetu! Uskoro velike vesti ako Bog da - napisao je Veljko.

Iz Rusije pokazao koliko mu Arkan fali svakog dana

Veljko Ražnatović oglasio se prethodnog dana iz Rusije porukom kojom je još jednom pokazao koliko mu nedostaje pokojni otac Željko Ražnatović Arkan.

- Dom je mračan bez majke. Život je mračan bez oca - poruka je koju je podelio Ražnatović.

On već neko vreme boravi u Rusiji gde svakodnevno trenira boks sa ozbiljnim trenerima, a kako je nedavno objavio - nema nameru da se kući vraća dok ne osvoji pojas.

Povreda

Podsetimo, Ražnatović je imao povredu donjih leđa, što ga je sprečilo da nastavi profesionalno da nastavi razvoj svoje karijere u Srbiji.

Nakon dužeg oporavka Ražnatović je povratio formu, što smo imali više puta priliku da vidimo dok trenira po najvećem minusu, pokazavši time ne samo fizičku već i mentalnu snagu, te da se vraća u ring u punom svetlu.

Povratak

Veljko je pre nekoliko dana prvi meč posle pauze dobio nokautom u prvoj rundi.

- Nokaut u prvoj rundi. Prvi meč posle godinu i dva meseca zbog diskus hernije, odličan povratak i napokon sam tamo gde treba da budem, sa odličnim timom iza sebe. Sledeći meč u aprilu nakon posta sa boljim protivnikom u osam rundi, hvala što ste uz mene, više nema stajanja, kući se ne vraćam bez pojasa! Slava Gospodu Isusu Hristu 18(15KO)-O-O -napisao je.

Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.

