Na Novom bežanijskom groblju održava se godinu dana od smrti estradnog maga Saše Popovića.

Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom. Obe su bile u crnini, a čim je došla obratila se novinarima i pitala ih da li su se poslužili žitom. Sa njima je dođao i Dejan Ćirković Ćira.

Jednogodišnji pomen Saši Popoviću

Na Bežanijsko groblje pristižu prijatelji i saradnici Mikica Gačić, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom...

Prvi od pevača pojavio se Filip Mitrović.

Na godišnjicu smrti estradnog maga stigla je i sestra pokojnog Saše Popovića. Udovica Suzana joj je odmah pritrčala i pala joj u zagrljaj. Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.

Na pomen su stigli Ostoja Mijajlović, Milan Mitrović, Ana Sević, Ana Bekuta, Tamara Milutinović...

Bosanac sa cerkom Dzidzom stigao na pomen Popovicu

Jelena Karleuša stigla je na Bežanijsko groblje u svetloplavom vunenom džemperu s kapuljačom i trenerci. Pevačica je prvo prišla udovici i bacila joj se u zagrljaj. Nisu mogle da sakriju emocije i zaplakale su, tešeći jedna drugu. Karleuša je potom prišla spomeniku i poljubila sliku Saše Popovića, a potom se odvojila od drugih. Nije se pozdravila ni sa Anom Bekutom.

Potresna čitulja

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska.

Jednogodišnji pomen Saši Popoviću

"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas", pisalo je u čitulji porodice Saše Popovića.

Čitulja Saši Popoviću

Inače malo ko zna da je je promenjen prvobitni izgled Saletovog spomenika, podignutog, nakon što se navršilo četrdeset dana od njegove smrti.

Udovica Popovića imala je jedan zahtev nakon sahrane i postavljanja spomenika, a to je da se slova ispod Sašine fotografije promene, što je učinjeno. Umesto onih koje smo imali prilike da vidimo na sahrani postavljena su nova, nešto veća.

Voditeljka Vesna Milanović, PR Granda i Popovićeva dugogodišnja bliska prijateljica otkrila je šta se krije iza svega toga.

"Sve je u redu, samo se, po želji porodice stavljaju nova slova", rekla je ona tada.

Suzanina ispovest

Sašina udovica nedavno je iznela potresne detalje o njegovim poslednjim trenucima života. Ona je otkrila da nije imala snage da odmah kaže Saši da mu je došao kraj.

- I ona kreće i kaže: "Sale moj, nije vam dobro jetra. Uopšte vam nije dobro jetra". On ćuti onako, još je bio svestan. I razuman, još je mogao da nas čuje i da vidi, da priča. Ja ga držim za ruku. Isto to ponavljam za njom, kažem: "Nije ti dobro, ljubavi, jetra i svi parametri u krvi su se poremetili".

