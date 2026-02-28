BELE RUŽE U OBLIKU SRCA, ŽITO, VINO: Godinu dana od smrti Saše Popovića - Suzana ljubi i mazi spomenik, ćerka se ne odvaja od nje! (FOTO/VIDEO)
Na Novom bežanijskom groblju održava se godinu dana od smrti estradnog maga Saše Popovića.
Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom. Obe su bile u crnini, a čim je došla obratila se novinarima i pitala ih da li su se poslužili žitom. Sa njima je dođao i Dejan Ćirković Ćira.
Na Bežanijsko groblje pristižu prijatelji i saradnici Mikica Gačić, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom...
Prvi od pevača pojavio se Filip Mitrović.
Na godišnjicu smrti estradnog maga stigla je i sestra pokojnog Saše Popovića. Udovica Suzana joj je odmah pritrčala i pala joj u zagrljaj. Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.
Na pomen su stigli Ostoja Mijajlović, Milan Mitrović, Ana Sević, Ana Bekuta, Tamara Milutinović...
Jelena Karleuša stigla je na Bežanijsko groblje u svetloplavom vunenom džemperu s kapuljačom i trenerci. Pevačica je prvo prišla udovici i bacila joj se u zagrljaj. Nisu mogle da sakriju emocije i zaplakale su, tešeći jedna drugu. Karleuša je potom prišla spomeniku i poljubila sliku Saše Popovića, a potom se odvojila od drugih. Nije se pozdravila ni sa Anom Bekutom.
Potresna čitulja
Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska.
"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas", pisalo je u čitulji porodice Saše Popovića.
Menjali natpis na grobu
Inače malo ko zna da je je promenjen prvobitni izgled Saletovog spomenika, podignutog, nakon što se navršilo četrdeset dana od njegove smrti.
Udovica Popovića imala je jedan zahtev nakon sahrane i postavljanja spomenika, a to je da se slova ispod Sašine fotografije promene, što je učinjeno. Umesto onih koje smo imali prilike da vidimo na sahrani postavljena su nova, nešto veća.
Voditeljka Vesna Milanović, PR Granda i Popovićeva dugogodišnja bliska prijateljica otkrila je šta se krije iza svega toga.
"Sve je u redu, samo se, po želji porodice stavljaju nova slova", rekla je ona tada.
Suzanina ispovest
Sašina udovica nedavno je iznela potresne detalje o njegovim poslednjim trenucima života. Ona je otkrila da nije imala snage da odmah kaže Saši da mu je došao kraj.
- I ona kreće i kaže: "Sale moj, nije vam dobro jetra. Uopšte vam nije dobro jetra". On ćuti onako, još je bio svestan. I razuman, još je mogao da nas čuje i da vidi, da priča. Ja ga držim za ruku. Isto to ponavljam za njom, kažem: "Nije ti dobro, ljubavi, jetra i svi parametri u krvi su se poremetili".
Ali i dalje ne mogu da kažem onu reč da je kraj, jer mi smo došli tog ponedeljka u Pariz da primimo tu terapiju, pa da idemo kući. Samo da on dobije terapiju i da odmah krenemo, da jedva čekamo da sednemo u avion i da krenemo kući. I kad sam mu rekla: "Primićeš, ljubavi, neke vitamine, nešto će ti dati, ali terapiju ne mogu dati", držala sam ga za ruku. On sluša sve, a mislim da je već znao unapred i kaže: "Sule, znam, sve znam. Ovo je kraj" - pričala je Suzana za Kurir.