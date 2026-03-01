Slušaj vest

Goga Gačić u žiži je javnosti zbog razvoda od Marka Gačića.

Pevačica je kratko govorila o njihovom odnosu, a onda je progovorila o odnosu sa Teodorom Džehverović sa kojom je nekada bila u grupi "Đavolice".

"Ona zna da ja nju obožavam"

Goga je govorila o kumi Tamari Milutinović koja je takođe bila član ove ženske grupe.

- Tamara i ja se čujemo i viđamo konstantno. Tamara je osoba koja mi je poklonila novu pesmu baš i hvala joj još jednom. Ona je veliki drug, čovek, prijatelj, ona zna da ja nju obožavam - rekla je Goga, te se osvrnula na malu Džehvu:

20240527-10-01-36djavolice--cokolada-i-vanila--official-video--2016.--youtube.jpg
Foto: Printskrin / You Tube

- Nismo se srele, znam da ona i Tamara jesu i da su izgladile odnos, ja još nisam imala tu priliku. Volela bih da je sretnem i da lepo porazgovaramo. Imale smo lepu saradnju i provele lepo vreme zajedno.

Đavolice

Grupu Đavolice su činile Tamara, Goga, ali i Teodora Džehverović koja sa njima dvema, kako se šuškalo nije bila u najboljim odnosima.

Nakon raspada grupe Tamara i Goga ostale su u sjanim odnosima, a nekoliko godina kasnije postale su i kume, što sa Teodorom nije bio slučaj. Dugo vremena se šuškalo da je mala Džehva bila sa svojim bivšim na ratnoj nozi, a dok je bila u rijalitiju jednom prilikom je govorila o njihovom odnosu.

Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Teodora o Tamari

Dok je Teodora bila u rijalitiju Zadruga, jednom prilikom je govorila o odnosu sa Tamarom Milutinović.

"Ona je meni najnebitnija osoba na ovom svetu! Kada sam izašla rekla sam: "Bože, što sam ja njoj dala marketing?", tako da stvarno ne želim da pričam o njoj! Ona me nije zvala posle izlaska. Ma kakvi, šta da mi kaže? Što da me zove? Nema šta da mi kaže! To što me pljuje... Pa pljuje me i još 550 osoba pored nje. Nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Ja se ne nerviram oko toga, veruj mi. Neću da joj dajem pažnju. Ne zanima me", rekla je Teodora Džehverović za bivšu cimerku.

Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Pritnscreen/Instagram

"Riba, ono... Ja sam bila tamo, napali su me za tu grupu da sam ja kriva što se raspala. Ja sam rekla: "Slušaj, bre, ne možeš ti meni da pričaš to jer ja dobro znam šta je bilo!", neću da pričam više o tome jer neću da ispadne da ja pljujem po drugim ljudima. To nema veze sa drugima. To je imalo veze sa nama. Stvarno je za mene najnebitnija osoba u ovom trenutku na svetu! Ne znam šta je ovo, svako ima da kaže nešto za mene! Pa, j*bote, kao da sam u razmatranju", dodala je Teodora.

Nina Marko Goga.jpg
Goga Gačić Marko Gačić
Marko Gačić
Goga Gačić

