Zabranjeno pušenje: Neuštekani u pohodu na Zapadnu Evropu, prva stanica - Minhen
Unplugged projekat legendarnog benda osvojio je region, a nakon toga oduševio i publiku u Minhenu, gde su Neuštekani sinoć održali koncert u prepunoj sali WERK7 Teatra
Publika je u minhenskom teatru WERK7 uživala u pravoj muzičkoj poslastici – „neuštekanom“ koncertu tokom kog su ih Sejo Sexon i njegov bend virtuoznom svirkom i zanimljivim pričama proveli kroz više od 4 decenije dugu karijeru Zabranjenog pušenja.
Pored dobro znanih i voljenih hitova kao što su „Fikreta“, „Pos‘o, kuća, birtija“, „Karabaja“, „Pišonja i Žuga“, bend je svirao i ranije nikad izvođene pesme „Gospođa Senada“, „Amilina pjesma“, „Arizona dream“, „Pismo Elvisu“, koje su kroz projekat Neuštekani dobile priliku za novi scenski život.
Kao i na koncertima u regionu, gde su Neuštekani svirali pred rasprodanim dvoranama, i ovog puta gledalište je bilo dupke puno, a sjajnu svirku benda publika je nagradila povicima odobravanja i oduševljenja i glasnim i dugim aplauzima.
Neuštekani se nakon Minhena, koji je bio prva stanica u koncertnoj mapi po Zapadnoj Evropi, ponovo vraćaju u region, gde će održati koncerte u Rijeci 6.3, Splitu 20,21. i 27.3,Tuzli 17.4. i Mostaru 23.4.