KARLEUŠA NA GODIŠNJICU SAŠI POPOVIĆU DOŠLA SA KAPULJAČOM NA GLAVI: Slomila se u zagrljaju udovice Suzane (FOTO/VIDEO)
Jelena Karleuša stigla je na Bežanijsko groblje u svetloplavom vunenom džemperu s kapuljačom i trenerci. Pevačica je prvo prišla udovici i bacila joj se u zagrljaj. Nisu mogle da sakriju emocije i zaplakale su, tešeći jedna drugu. Karleuša je potom prišla spomeniku i poljubila sliku Saše Popovića, a potom se odvojila od drugih.
Karleuša je stajala sama dostojanstveno sa strane i sve vreme bila vidno potresena. Pevačica je još jednom ponudila Suzani pomoć bilo koje vrste.
Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom. Obe su bile u crnini, a čim je došla obratila se novinarima i pitala ih da li su se poslužili žitom. Sa njima je dođao i Dejan Ćirković Ćira.
Na Bežanijsko groblje pristižu prijatelji i saradnici Mikica Gačić, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom...
Na godišnjicu smrti estradnog maga stigla je i sestra pokojnog Saše Popovića. Udovica Suzana joj je odmah pritrčala i pala joj u zagrljaj. Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.
Na pomen su stigli Ostoja Mijajlović, Milan Mitrović, Ana Sević, Ana Bekuta, Tamara Milutinović, Dejan Matić, Marija Šerifović, koja je tešila Aleksadndru, ćerku pokojnog Saše Popovića...