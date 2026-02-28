Slušaj vest

Jelena Karleuša stigla je na Bežanijsko groblje u svetloplavom vunenom džemperu s kapuljačom i trenerci. Pevačica je prvo prišla udovici i bacila joj se u zagrljaj. Nisu mogle da sakriju emocije i zaplakale su, tešeći jedna drugu. Karleuša je potom prišla spomeniku i poljubila sliku Saše Popovića, a potom se odvojila od drugih.

Karleuša je stajala sama dostojanstveno sa strane i sve vreme bila vidno potresena. Pevačica je još jednom ponudila Suzani pomoć bilo koje vrste.

Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom. Obe su bile u crnini, a čim je došla obratila se novinarima i pitala ih da li su se poslužili žitom. Sa njima je dođao i Dejan Ćirković Ćira.

Na Bežanijsko groblje pristižu prijatelji i saradnici Mikica Gačić, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom...

Na godišnjicu smrti estradnog maga stigla je i sestra pokojnog Saše Popovića. Udovica Suzana joj je odmah pritrčala i pala joj u zagrljaj. Saša i njegova pet godina starija sestra Nena bili su veoma vezani jedno za drugo, a ona njegov odlazak podnosi veoma teško.