Na Novom bežanijskom groblju održava se godinu dana od smrti estradnog maga Saše Popovića.

Na groblju pred pomen prisutne je zatekla tužna scena. Bele ruže u obliku srca, ali i žito, koje će se služiti. Suzana Jovanović stigla je zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom.

Estrada na pomenu Saši Popoviću

Među prvima na pomen došao je Filip Mitrović koji je tiho stajao pored večne kuće estradnog maga.

1/11 Vidi galeriju Estrada na pomenu Saši Popoviću Foto: Kurir, Kurir/A.Panić

Ubrzo se pojavila i Jelena Karleuša, Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Sanja Đorđević, Marija Šerifović, Žikla Jakšić, Jovana Tipšin, Dejan Matić, Tanja Savić i mnogi drugi.

Samo neke od pevačica koje su karijeru započele zahvaljujući Zvezdama Granda, takođe su došle da odaju počast pokojnom Saši, a to su Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Dragica Zlatić i mnogi drugi.

Počeo pomen Saši Popoviću Izvor: Kurir/A.Panić

Potresna čitulja

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vreme ne leči njihove rane zbog njegovog odlaska.

"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vreme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi večna. Zauvek si deo nas", pisalo je u čitulji porodice Saše Popovića.

Čitulja Saši Popoviću Foto: Printscreen/Novosti čitulje

Menjali natpis na grobu

Inače malo ko zna da je je promenjen prvobitni izgled Saletovog spomenika, podignutog, nakon što se navršilo četrdeset dana od njegove smrti.

Udovica Popovića imala je jedan zahtev nakon sahrane i postavljanja spomenika, a to je da se slova ispod Sašine fotografije promene, što je učinjeno. Umesto onih koje smo imali prilike da vidimo na sahrani postavljena su nova, nešto veća.

Jednogodišnji pomen Saši Popoviću Izvor: Kurir

Voditeljka Vesna Milanović, PR Granda i Popovićeva dugogodišnja bliska prijateljica otkrila je šta se krije iza svega toga.

"Sve je u redu, samo se, po želji porodice stavljaju nova slova", rekla je ona tada.