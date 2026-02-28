Slušaj vest

Na Novom bežanijskom groblju u Beogradu danas je održan pomen povodom godišnjice smrti Saše Popovića, koji je preminuo pre godinu dana nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Na groblje su stigli porodica i najbliži prijatelji – supruga Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom, kao i njegova sestra. Prvo su prisutni zatekli bele ruže u obliku srca i žito koje će se služiti tokom pomena, što je deo običaja.

Među javnim ličnostima koji su došli da daju počast bili su Filip Mitrović, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Ana Sević, Milan Mitrović, Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović i drugi.

