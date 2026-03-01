Slušaj vest

Influenserka Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah već duže vreme je u emotivnoj vezi sa fudbalerom Elojem Rumom, a nedavno su stali i na ludi kamen.

Ljubavni par se venčao u Americi i to u intimnom okruženju.

Ljubavna priča fudbalera i Zorane

Venčanje Zorane i Eloja privuklo je veliku pažnju javnosti, a njihov stajling su svi komentarisali, te je infuenserka odlučila da odbrusi zlim jezicima i objasni kako ceremonija izgleda u Americi.

Upoznavanje

Zorana i Eloj su se upoznali na jednoj aplikaciji za upoznavanje koja je osmišljena za poznate, a kako je ona jednom prilikom na svom Jutjubu navela za "ljude visokog kalibra".

Iako je fudbaler bio slatkorečiv i šarmantan prema njoj, Zorana se u početku nije dala, ali su nastavili komunikaciju. Odnos su nastavili preko telefona i svih mreža za dopisivanje koja postoje, a onda je odnos postajao sve čvršći i jači, te je nakon 10 dana spakovala kofere.

Za 10 dana spakovala kofere

Preokret se dogodio kada ju je fudbaler pozvao u Ohajo u njegovu kuću, a ona je pristala. Došla je usred ničega u nepoznato, ali je verovala i pratila svoju intuiciju. Jednom prilikom je govorila i javno o tom početku.

- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana tada i dodala:

- Moj dečko nije Amerikanac, on je Holanđanin poreklom iz Kurasaoa. Osvojio me je time što je imao sve s moje liste, koja nije bila nimalo kratka. Niko od nas dvoje nije očekivao da će se ovo desiti i to tako brzo, ali nekad se jednostavno sve kockice poklope. U vezi mi je trenutno najbitnije da imam mir. Želim da oboje budemo dovoljni jedno drugome i da smo jedno drugome prioritet. A to sam u ovoj vezi i dobila. Nikada nisam imala ono: "Jao, da li će se javiti, da li ćemo se opet videti, šta ako..." i ostala nemoguća pitanja. Jednostavno, od prvog dana kada smo krenuli da komuniciramo više nikad nismo prestali - otkrila je Zorannah za "In džornal".

Prošlost fudbalera

Eloj iza sebe ima jedan brak i dete, ali Zorani to nije smetalo, te se nekoliko puta snimala sa njegovom bivšom suprugom, a video je naišao na mnoštvo komentara.

Eloj i Zorannah su se verili, te se dugo spekulisalo o njihovom venčanju, ali je influenserka javno rekla da od svadbe nema ništa.

Tajno venčanje

Zajednički život je prijao ovom ljubavnom paru, a Jovanovićeva je neretko na mrežama objavljivala kako provode svoje slobodno vreme, te je bilo jasno čime ju je osvojio.

Iako su mnogi mislili da od svadbe stvarno neće biti ništa, Zorana je nedavno sve iznenadila kada je objavila fotografije sa tajnog venčanja.

Par je organizovao intimnu ceremoniju u Americi, na kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi porodice, daleko od očiju javnosti.

Za ovu priliku, blogerka je obukla beli sako i čizme do kolena, dok je fudbaler bio ležerno obučen, u širokim pantalonama, ispasanoj širokoj beloj majici i patikama.

Mlada odbrusila zlim jezicima

Zbog reakcija na njihov izbor garderobe, influenserka se oglasila i objasnila kako zapravo izgleda procedura sklapanja braka u Americi.

- Da vas malo edukujem što se tiče venčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon "ceremonije", kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika venčanja pre istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za venčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno venčani. A onda, za izabrani dan sa gostima, neko njihov ih venča, jer ovde bilo ko može da plati 50 dolara i dobije dozvolu da bude matičar - napisala je Zorana na Instagramu.

- Zatim u ovoj prostoriji sa šalterima i 20 drugih ljudi predate dozvolu za venčanje koju ste uzeli par dana pre, ne morate da ime svedoke a mozete ili 2 ili 4. Znači osećaj je kao da idete po vozačku na primer u MUP i tako sve izgleda - objasnila je.

"Sve traje 5 minuta"

- I na kraju uđete u sobu za ceremonju gde kažete DA sa matičarkom i ovom predivnom pozadinom - znači 5 minuta otprilike. Moje drugarice su ili išle u helankama ovde ili su se upristojile ali nijedna nema krštenu sliku iz ove sobe i 90% njih ih nikada nije ni okačilo jer izgleda kako izgleda i nije "fotogenično" - objasnila je.