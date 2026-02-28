Slušaj vest

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah nedavno je izgovorila sudbonosno da svom vereniku, fudbaleru Eloju Rumu.

Ljubavni par venčao se u strogoj tajnosti, a nešto kasnije Zorana je lepe vesti podelila na društvenim mrežama.

Transformacija

Zoranin fizički izgled često je meta komentara na mrežama, jer je blogerka na početku svoje karijere izgledala znatno drugačije.

Ovako je Zorana nekada izledala:

Danas, Zorana ima drugačiji nos, jagodice, usne, ali ne želi javno da govori o tome, te joj mnogi pomenuto zameraju, a nekoliko puta se na mrežama vodila i javna debata.

Osude zbog fizičkog izgleda

Podsetimo, Zorannah se nekoliko puta našla se na meti kritika javnosti, te je jednom prilikom odlučila da odgovori na negativne poruke .

Zorannah je otkrila da je mnogo njih kritikuje zbog toga što se više ne sređuje kao ranije, te zbog toga smatraju da je nesrećna.

Ovako influenserka izgleda danas:

- Moj dečko ide na trening u 8.45. Imamo jedna kola trenutno. Meni kada automobil treba, što je dva do tri dana nedeljno, ja moram da ustanem sa njim. Svi znaju da ja nisam jutarnja osoba, neću se probuditi pola sata ranije da se sredim. Ja otvorim oči, navučem prvu stvar koja mi dođe po ruku i vozim ga na trening. Nekad se vratim kući da se sredim, ako imam vremena. Neko je rekao da mi ne daje dovoljno pažnje pa nisam motivisana da se spremam. Kada da se spremim? Da ustanem u sedam, ful šminka i frizura! Dajete sebi za pravo da nisam srećna zato što se ne sređujem? Da li su to vaša nezadovoljstva ili projekcije na akonto mog života, ne znam - govorila je Jovanovićeva tada.

Tajno venčanje

Zorana i Eloj venčali su se u strogoj tajnosti 26. februara, a svojim stajlingom izazvali su mnogobojne komentare..

Umesto klasične venčanice, Zorana je odabrala sako-haljinu i lakovane crvene čizme, dok je mladoženja bio u širokim pantalonama, beloj majici i patikama.

Zbog reakcija na njihov izbor garderobe, influenserka se oglasila i objasnila kako zapravo izgleda procedura sklapanja braka u Americi.

- Da vas malo edukujem što se tiče venčanja u Americi za sve zbunjene našim autfitima. Prvi korak je da se parkirate u garažu kroz koju ulazite kroz supermarket. Ovo je bilo nakon "ceremonije", kada smo išli nazad u kola. Devedeset odsto ljudi koji prave velika venčanja pre istog moraju da odu u ovu istu ustanovu, uzmu dozvolu za venčanje i tu, nakon par dana, potpišu da su legalno venčani. A onda, za izabrani dan sa gostima, neko njihov ih venča, jer ovde bilo ko može da plati 50 dolara i dobije dozvolu da bude matičar - napisala je Zorana na Instagramu.

