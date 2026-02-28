Slušaj vest

Brojne javne ličnosti stigle su danas, 28. februara, na pomen povodom godišnjice smrti Saše Popovića. Među brojnim pevačima stigla je i pevačica koja je svojevremeno bila jedna od najpopularnijih u Grandu Sanja Đorđević.

Sanja je tužna stajala, a svoje lice je prekrila naočarama za sunce. Pevačica se, inače, potpuno povukla iz javnosti i dugo se zbog zdrvastvenog problema nije pojavljivala.

Nakon što je završen pomen, ona je prišla Sašinom grobu i poljubila spomenik i zapalila sveću.

Sanja Đorđević Foto: Kurir

Šest meseci nije ustala iz kreveta

Sanja Đorđević je prošle godine otkrila da je imala mononukleozu i da šest meseci nije ustala iz kreveta.

Zbog bolesti joj se deformisalo i lice, a ona je onda otkrila kako reaguje na negativne komentare.

- Znate šta, oni misle da sam radila botoks, ne morate uvek na prvu da reagujete, ljudi mogu imati bolest, mogu imati problem bilo koje vrste, mladi ljudi pa se deformišu. Izgled nije toliko važan, koliko je važno zdravlje i unutrašnja lepota. Ljudi misle da sam pukla i da sam dodala one hijalurone da bi izgledala mlađe. Ja nikada tako nešto ne bi uradila - rekla je Sanja Đorđević tim povodom.

