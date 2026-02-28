Slušaj vest

Porodica, kumovi i bliski prijatelji okupili su se u subotu, 28. februara, na Novom bežanijskom groblju kako bi obeležili godinu dana od smrti Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu posle teške bolesti.

Među prvima su na grob stigli članovi najuže porodice – supruga Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra i sin Danijel, kao i kum Dejan Ćirković Ćira. Oni su položili cveće i zapalili sveće, nakon čega je održan pomen.

Na parastos estradnom magu došao je i nekadašnji saradnik Saše Popovića, koji je Aleksandri doneo stare fotografije, što je dodatno potreslo porodicu. 

Boško Poluga
Boško Poluga Foto: Kurir

Estrada na pomenu Saši Popoviću

Među prvima na pomen došao je Filip Mitrović koji je tiho stajao pored večne kuće estradnog maga.

Ubrzo se pojavila i Jelena Karleuša, Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Sanja Đorđević, Marija Šerifović, Žikla Jakšić, Jovana Tipšin, Dejan Matić, Tanja Savić i mnogi drugi.

Estrada na pomenu Saši Popoviću Foto: Kurir, Kurir/A.Panić

Samo neke od pevačica koje su karijeru započele zahvaljujući Zvezdama Granda, takođe su došle da odaju počast pokojnom Saši, a to su Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Dragica Zlatić i mnogi drugi.

Ne propustiteStarsBEKUTA IGNORISALA JK NA POMENU SAŠI POPOVIĆU: Pijucka kafu i gleda u njenom pravcu, onda joj joj okrenula leđa - nisu se ni pozdravile (FOTO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.20.42.jpeg
StarsESTRADA NA POMENU SAŠI POPOVIĆU Zvezde Granda, saradnici i prijatelji: Evo ko je sve došao da oda počast muzičkom magu (FOTO+VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.57.28.jpeg
StarsKARLEUŠA NA GODIŠNJICU SAŠI POPOVIĆU DOŠLA SA KAPULJAČOM NA GLAVI: Slomila se u zagrljaju udovice Suzane (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.03.22 copy.jpg
StarsGODINU DANA OD SMRTI SAŠE POPOVIĆA: Udovica Suzana neutešna, ćerka i sin se nisu odvajali od nje, a reči sveštenika sve su rasplakale! (FOTO/VIDEO)
fsda.png