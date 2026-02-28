ĆERKU SAŠE POPOVIĆA NA GROBU SAČEKAO OVAJ ČOVEK! Uručio joj kovertu, Aleksandra se slomila kad je otvorila: Evo šta je bilo u njoj
Porodica, kumovi i bliski prijatelji okupili su se u subotu, 28. februara, na Novom bežanijskom groblju kako bi obeležili godinu dana od smrti Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu posle teške bolesti.
Među prvima su na grob stigli članovi najuže porodice – supruga Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra i sin Danijel, kao i kum Dejan Ćirković Ćira. Oni su položili cveće i zapalili sveće, nakon čega je održan pomen.
Na parastos estradnom magu došao je i nekadašnji saradnik Saše Popovića, koji je Aleksandri doneo stare fotografije, što je dodatno potreslo porodicu.
Estrada na pomenu Saši Popoviću
Među prvima na pomen došao je Filip Mitrović koji je tiho stajao pored večne kuće estradnog maga.
Ubrzo se pojavila i Jelena Karleuša, Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Sanja Đorđević, Marija Šerifović, Žikla Jakšić, Jovana Tipšin, Dejan Matić, Tanja Savić i mnogi drugi.
Samo neke od pevačica koje su karijeru započele zahvaljujući Zvezdama Granda, takođe su došle da odaju počast pokojnom Saši, a to su Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Dragica Zlatić i mnogi drugi.