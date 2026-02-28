Slušaj vest

Porodica, kumovi i bliski prijatelji okupili su se u subotu, 28. februara, na Novom bežanijskom groblju kako bi obeležili godinu dana od smrti Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu posle teške bolesti.

Među prvima su na grob stigli članovi najuže porodice – supruga Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra i sin Danijel, kao i kum Dejan Ćirković Ćira. Oni su položili cveće i zapalili sveće, nakon čega je održan pomen.

Na parastos estradnom magu došao je i nekadašnji saradnik Saše Popovića, koji je Aleksandri doneo stare fotografije, što je dodatno potreslo porodicu.

Boško Poluga Foto: Kurir

Estrada na pomenu Saši Popoviću

Među prvima na pomen došao je Filip Mitrović koji je tiho stajao pored večne kuće estradnog maga.

Ubrzo se pojavila i Jelena Karleuša, Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidžom, Sanja Đorđević, Marija Šerifović, Žikla Jakšić, Jovana Tipšin, Dejan Matić, Tanja Savić i mnogi drugi.

