Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, posle parastosa suprugu rekla je da i dalje izdržava bez njega, kao i da ga svih godinu dana koliko je prošlo od njegove smrti sanja.

Suzana je rekla da je pogledala dokumentarac i da je sve vreme plakala.

- Svi smo pogledali film i bilo je jako emotivno. Bilo je teško kad su pustili tizere, male segmente, a ne celi film. Ima tu lepig segmendata, gde se vidi da je Sale bio šaljivdžija, veseo čovek, koji je širio ljubav i radost. Bilo je i momenata gde nam je bilo jako teško. Pričamo o njemu kao da pričamo o nekom drugom. Meni je kao suprizi jako teško, a vidim da je i svima jako teško, njegovim, prijateljima, saradnicima - rekla je Suzana.

Suzana Jovanovic uskoro postaje baka: Otkrila i pol bebe, ali i ime Izvor: MONDO

- Često ga sanjam i sanjam ga uvek da je veseo, u žurbi i da nekome diriguje i sanjam ga iz perioda kada samo se zabavljali. Hvala Bogu, to sam i zamolila Boga, da ga ne sanjam iz perioda kada je bio bolestan, kad mu je bilo teško, kad je smršao - otkrila je udovica, koja je rekla da i dalje izdržava bez Saše.

Suzana Jovanović na pomenu Saši Izvor: Kurir/A.Panić