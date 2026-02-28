Slušaj vest

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, posle parastosa suprugu rekla je da i dalje izdržava bez njega, kao i da ga svih godinu dana koliko je prošlo od njegove smrti sanja. 

Suzana je rekla da je pogledala dokumentarac i da je sve vreme plakala. 

- Svi smo pogledali film i bilo je jako emotivno. Bilo je teško kad su pustili tizere, male segmente, a ne celi film. Ima tu lepig segmendata, gde se vidi da je Sale bio šaljivdžija, veseo čovek, koji je širio ljubav i radost. Bilo je i momenata gde nam je bilo jako teško. Pričamo o njemu kao da pričamo o nekom drugom. Meni je kao suprizi jako teško, a vidim da je i svima jako teško, njegovim, prijateljima, saradnicima - rekla je Suzana.

Suzana Jovanovic uskoro postaje baka: Otkrila i pol bebe, ali i ime Izvor: MONDO

- Često ga sanjam i sanjam ga uvek da je veseo, u žurbi i da nekome diriguje i sanjam ga iz perioda kada samo se zabavljali. Hvala Bogu, to sam i zamolila Boga, da ga ne sanjam iz perioda kada je bio bolestan, kad mu je bilo teško, kad je smršao - otkrila je udovica, koja je rekla da i dalje izdržava bez Saše. 

Suzana Jovanović na pomenu Saši Izvor: Kurir/A.Panić


Suzana je rekla da jedva čeka i da postane baka i da joj se rodi unuka. Otkrila je i da su roditelji odlučili da će se devojčica zvati Marta. 

Ne propustiteStarsĆERKU SAŠE POPOVIĆA NA GROBU SAČEKAO OVAJ ČOVEK! Uručio joj kovertu, Aleksandra se slomila kad je otvorila: Evo šta je bilo u njoj
Boško Poluga
StarsBEKUTA IGNORISALA JK NA POMENU SAŠI POPOVIĆU: Pijucka kafu i gleda u njenom pravcu, onda joj joj okrenula leđa - nisu se ni pozdravile (FOTO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.20.42.jpeg
StarsESTRADA NA POMENU SAŠI POPOVIĆU Zvezde Granda, saradnici i prijatelji: Evo ko je sve došao da oda počast muzičkom magu (FOTO+VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.57.28.jpeg
StarsKARLEUŠA NA GODIŠNJICU SAŠI POPOVIĆU DOŠLA SA KAPULJAČOM NA GLAVI: Slomila se u zagrljaju udovice Suzane (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-28 at 12.03.22 copy.jpg