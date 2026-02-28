Slušaj vest

Na Novom bežanijskom groblju, porodica, prijatelji i saradnici okupili su se kako bi odali počast Saši Popoviću, jednom od najuticajnijih ljudi na domaćoj muzičkoj sceni, povodom prve godišnjice njegove smrti.

- Bog vam uvek nešto da da vam tu tugu nekako nadomesti. Svaki put pričajući sa ljudima o njihovim životima čujem da je došlo

rođenje deteta. Bog zna šta je nama potrebno. Stiže jedan mali anđeo, samo što nije. Devojčica je i zvaće se Marta. Mislim da ona čeka da uđemo u mart i da ona ponosno nosi svoje ime - rekla je Suzana.

"Ceka nas gore, jednog dana cemo biti svi zajedno": Sasina udovica emotivna nakon pomena Izvor: MONDO

Preplakala gledajući dokumentarac

Suzana je rekla da je pogledala dokumentarac i da je sve vreme plakala.

- Svi smo pogledali film i bilo je jako emotivno. Bilo je teško kad su pustili tizere, male segmente, a ne celi film. Ima tu lepig segmendata, gde se vidi da je Sale bio šaljivdžija, veseo čovek, koji je širio ljubav i radost. Bilo je i momenata gde nam je bilo jako teško. Pričamo o njemu kao da pričamo o nekom drugom. Meni je kao suprizi jako teško, a vidim da je i svima jako teško, njegovim, prijateljima, saradnicima - rekla je Suzana.