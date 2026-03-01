Slušaj vest

Tokom dvehiljaditih grupa "Luna" je bila veoma popularna na našim prostorima, a nakon odlaska pevačice Maje iz iste, popularnost im je jako opala.

Skandal koji se pamti

Pre nekoliko godina, članovi nekada popularne grupe "Luna", Maja Marković i Čeda Čvorak, našli su se oči u oči, gostujući zajedno u jednoj emisiji na Kurir televiziji.

Kada se u emisiji, kao iznenađenje pojavio njen bivši kolega Čeda Čvorak, Maja je demonstrativno napustila studio.

Maja se u grupi "Luna" zadržala do 2005. godine, a nakon toga je odlučila da započne solo karijeru, a danas izgleda nestavrno dobro i putuje svetom.

Međutim svaka sledeća pevačica doživela bi skandal sa osnivačem grupe Čedom Čvorkom.

Kristina

Kristina Čanković došla je na Majino mesto 2006. godine, međutim u grupi se nije dugo zadražala. U javnost je iznela niz uvreda protiv Čede Čvorka.

- Poslednjih godinu dana u grupi ništa ne funkcioniše kako treba, a sve zbog Čede, koji je nepodnošljiv. Nije tajna da je veoma težak kao čovek i da ne postoji osoba sa kojom se bar jednom nije posvađao. „Lunu“ napuštam jer ne mogu više da podnesem psihičko maltretiranje, niti ropstvo u kojem se nalazim. Radim kao konj, a on sve što zaradimo, trpa sebi u džep. Valjda vam je jasno kakav je to čovek kada mi još nije dao novac od nastupa u novogodišnjoj noći. Prvih godinu dana sve je bilo u redu, ali poslednjih meseci ne dobijam čak ni to. Doduše, nekada se umilostivi pa mi kao poslednjoj bednici da sto ili dvesta evra od nastupa. Dve godine sam radila danonoćno kako bio on zadržao kuću na Bežanijskoj kosi, koju je kupio zajedno sa Majom Marković. Kad su se rastali, morao je da joj iskešira 50.000 evra, za šta sam ja crnčila. To znaju svi – pričala je tada ona.

Ivana

Ni jedna od poslednjih pevačica grupe nije imala sreće. Tako je ujedno i bivša zadrugarka Ivana Krunić otkrila da je loše zarađivala u „Luni“.

- Nisam mogla da prihvatim to da zarađujem malo novca, a da, s druge strane, imam dosta obaveza i pojavljujem se na televiziji. Ako već radim taj posao, koji uopšte nije lak, onda bar da zaradim pristojne pare. Dešavalo se da za mesec dana zaradim 200 ili 300 evra jer imamo samo jednu tezgu. Pa više bih zaradila kao prodavac na buvljaku – kazala je ona jedno prilikom.

Zejna

Zejna Murkić nakon nekoliko godina od odlaska iz grupe Luna kratko je spomenula svoje prve korake.

- S obzirom na to da nisam znala kako išta funkcioniše, dobro sam i prošla. Nisam dugo izdržala, bila sam dve godine a kao da sam bila 200. Trebalo je to izdržati. Bilo je fino, ali ne bih volela da se ponovi, nikakvo grupno iskustvo - rekla je Zejna u "Amidži šou".

Pevačica je ispričala svoje iskustvo sa Čedom Čvorkom koje se ne razliku previše od njenih prethodnih koleginica.

- Bila sam mlada i verovala sam mu. Ja sam se u toj grupi mnogo dala, 300 posto, mislila sam da će se to sve isplatiti. Čeda je nama od nastupa davao po 100 evra, a on je zarađivao mnogo više. Nije istina da nam je davao po 300 evra, kako je on govorio. Ja sam čak bila i autor nekih pesama za grupu, ali on nije dozvoljavao da se moje ime nađe kao ime autora. Trpela sam to jer sam bila naivna, imala sam samo 21 godinu. Ja sam njemu slepo verovala kad mi je govorio da je put do uspeha takav i da moram da trpim da bi se to jednog dana isplatilo. Pa eto vidite i sami da se u toj grupi nijedna devojka nije zadržala duže od godinu dana. Jedini krivac za to je Čeda - ispričala je Zejna za Kurir svojevremeno.

