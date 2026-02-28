Slušaj vest

Brojne javne ličnosti ne mogu se pohvaliti visokim obrazovanjem, a neki imaju završenu samo srednju školu.

Edita

Pevačica Edita Aradinović koja je nakon "Zvezda Granda" i "Ministarki" izgradila solo karijeru i danas je veoma uspešna u poslu kojim se bavi. Edita je išla u tehničku školu za dizajn kože, a od malih nogu je znala da želi da se bavi muzikom.

Edita Aradinović priznala šta je uradila Foto: Printscreen/Instagram, Marko Karović

Verica Šerifović

Majka Marije Šerifović, Verica Šerifović, jedna od najpoznatijih pevačica narodne muzike, a ona je napustila školu da bi se posvetila muzičkoj karijeri. Ona je upisala Prvu kragujevačku gimnaziju, bila je dobar đak, ali je odustala od školovanja jer nije mogla da uskladi nastupe i obrazovanje.

Verica Šerifović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Zorica Marković

Zorica Marković ima završenu samo osnovnu školu.Ona je stekla veliku popularnost, a svojoj deci je priuštila obrazovanje.

Samo osnovno obrazovanje su stekli i: Ljuba Aličić, Vesna Zmijanac, Era Ojdanić, Zlata Petrović. Na ovom spisku je i Hasan Dudić, a dugo se pričalo i da Dara Bubamara nema srednje obrazovanje.

kurir/blic

