Kristina Čanković, balerina, bivša pevačica grupe Luna i bivša učesnica Farme, tokom boravka na imanju u Lisovićima ulazila je često u sukobe sa drugim učesnicima i pravila haos, a nakon izlaska iz rijalitija otkrila je da je preživela pravu porodičnu dramu.

Brutalno nasillje

Bivša pevačica grupe Luna od nevenčanog supruga, kog je napustila 20 dana pred ulazak u rijaliti, trpela je i nasilje, zbog čega je protiv njega podnela krivičnu prijavu.

"Njihov poslednji susret bio je katastrofalan. Toliko su se posvađali da ju je on počupao za kosu, a ona ga udarila pesnicom. Tada joj je on žestoko uzvratio. Letele su čaše, stolice, tanjiri, sva sreća da dete tad nije bilo tu. Posle toga muž je zabranio Kristini da priđe njegovoj kući. Ona više ne može sama da se bori, pa je angažovala advokata i podnela krivičnu prijavu", ispričao je pre nekoliko godina izvor blizak pevačici.

1/6 Vidi galeriju Kristina Čanković Foto: Damir Dervišagić, Printskrin

"Izvacivao ju je golu i bosu napolje"

"Izbacivao ju je golu i bosu na ulicu usred noći. Zimi je znao da je zaključa na terasi u spavaćici. Pošto je on pogrebnik, pretio joj je da će da je živu sahrani. Kad dođe pijan iz grada, udarao ju je i bacao po podu. S njim je proživela torturu, pa je išla kod psihijatra.

Pevačica jednom priznala kroz šta je prošla i otkrila da je sav novac dala na suđenja.

"Tačno je. Sav novac koji sam dobila od učešća u rijalitiju daću na advokate. Prolazim kroz golgotu, plačem po ceo dan i nije mi ni do čega. Svesna sam da sam pogrešila što sam trpela nasilje sve ove godine, ali to je bilo zbog toga što sam verovala da će se nešto promeniti i da će se on dozvati pameti zbog deteta - govorila je tada Kristina.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova