Jovana Jocić iako slovi za jednu od najuticajnijih influenserki na našem podneblju, nikada nije volela preterano medijsko eksponiranje.

Nekadašnja manekenka, uspešna stjuardesa, supruga Bojana Korolije i majka Anđelije i Alekseja je pre nekoliko dana gostovala u „Podcastu u pidžamama“ gde je u opuštenoj atmosferi i bez zadrške, otvoreno govorila o najtežim i najemotivnijim trenucima kroz koje je prošla.

"Razvod je paklen"

U razgovoru je iskreno progovorila i o kraju vanbračne zajednice sa pevačem Vladanom Savićem iz Magla benda, ne štedeći sebe i ne skrivajući koliko je taj period bio bolan.

Razvod je paklen. U jednoj reči paklen – priznala je Jovana, naglašavajući da, bez obzira na to koliko odluka o razlazu može biti sporazumna i racionalna, emocije ne nestaju preko noći. Posebno kada u celoj priči postoji dete.

Kako kaže, u takvim situacijama više ne razmišljate samo o sebi i partneru, već o malom biću koje će na ovaj ili onaj način osetiti posledice te odluke.

Morate ozbiljno da razmislite kako da te posledice budu što blaže – objasnila je Jovana Jocić.

Jedan od najtežih trenutaka za nju bio je odlazak iz porodične kuće u kojoj su zajedno gradili život. To nije bio samo prostor, već mesto uspomena – soba njene ćerke Anđe, krevetac koji su birali, zavesice, igračke, prvi crteži. U toj kući su se dogodili i neki od najvažnijih momenata njenog majčinstva -prvi koraci, prvi zubić…

– Sećam se večeri kada sam je kupala i znala da je to poslednji put da to radim tu. Prolazile su mi slike kroz glavu, da se taj trenutak više nikada neće ponoviti, da se više nikada neću vratiti. U toj kući sam provela neke od svojih najvažnijih trenutaka.

"Težina razlaza je bila ogromna"

Iako su odluku doneli svesno i sporazumno i iako su se emocije vremenom gasile, težina razlaza bila je ogromna. Jovana je priznala da je prvih šest ili sedam meseci prolazila kroz veoma emotivan period.

Uspavam nju, pa se isplačem i tek onda zaspim. Teško je. Ljudi moraju da znaju da taj period mora da prođe. Koliko god da ste rešeni da se raziđete, i koliko god da mislite da su se emocije ugasile, svakako je teško – zaključila je iskreno Jovana Jocić.

kurir/hello

