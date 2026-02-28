Slušaj vest

Ana Nikolić nedavno je govorila o svom detinjstvu i odrastanju, te je priznala da je bila vrcavi devojčurak, ali da je oduvek u sebi nosila i nešto tradicionalno.

Nestašno dete

Nikolićeva je jednom prilikom priznala da je bežala sa časova, ali da nikad nije radila ono što je većina njenih vršnjaka.

- Kad sam bila klinka nisam bila svesna svega toga koliko sam nestašna, ali sam bila odličan đak sve petice, ali jedan kec iz vladanja uvek. Nikad nisam pušila travu, ali sam se tukla i pravila cirkus, bežala sam sa časova i bila tu glavni organizator. Moj život je sam po sebi kontroverzan - priznala je pevačica i dodala:

Ana Nikolić Foto: Printscreen/You Tube

- Sa jedne strane sam tradicionalna, a sa druge strane nekako se trudim da idem u korak sa vremenom, ali mi nekad teže ide - rekla je Ana jednom prilikom u emisiji "Premijera - vikend specijal", te je potom dodala:

Veridba

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale navodno je zaprosio pevačicu Anu Nikolić u kući na Avali, gde, prema pričama, često provode vreme daleko od gradske vreve.

1/9 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale Foto: Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir, Instagram

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, Rale je u opuštenom izdanju – u majici na bratele i donjem vešu – kleknuo ispred Ane i postavio sudbonosno pitanje. Atmosfera je delovala intimno i spontano, bez velike pompe i glamura.

Ipak, ono što je dodatno podgrejalo znatiželju javnosti jeste činjenica da se na snimku ne čuje da Ana izgovara „da“, pa za sada nije poznato da li je veridba zaista i prihvaćena. Dok jedni tvrde da je njen osmeh bio dovoljan odgovor, drugi smatraju da je sve ostalo pod velom misterije.