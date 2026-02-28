Slušaj vest

Influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, trenutno je u Dubaiju, gde je nedavno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela. Sara je opisala svoj doživljaj ovog događaja.

"Sve se treslo"

Sara kaže da se cela zgrada tresla i da je trenutno "zarobljena" u Dubaiju, jer nije pametno ići na aerodrom.

Foto: TikTok/saratkd7

- Izjurila sam iz zgrade jer sam čula bombe, cela zgrada se tresla, mogao si da osetiš pritisak u vazduhu. Vrata su se tresla, sve se treslo, samo smo hteli da pobegnemo. U tom trenutku smo strimovali na tiktoku, sve smo isključili istog momenta. Dečko iz hotela, koji je iz Izraela, on je slikao bombu. Ne znam šta da kažem, Abu Dabi gori. Ne bi bilo pametno u ovom trenutku bežati na aerodrom. Zaglavljeni smo ovde. Taj dečko iz Izraela nam je rekao da se smirimo i ne brinemo - rekla je na Instagramu srpska influenserka.

Eksplozije u Dubaiju, aerodrom paralisan

Da podsetimo, u Dubaiju je navodno odjeknulo bar pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela. Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan.

CNN javlja da su novinari u Dubaiju upravo čuli pet eksplozija. Četiri eksplozije bile su veoma glasne.

Foto: Printscreen/Instagram

Nije jasno da li su eksplozije nastale usled napada, presretanja raketa od strane sistema protivvazdušne odbrane UAE ili nečeg trećeg.

Dubai je komercijalni i turistički centar UAE i u njemu se ne nalaze nijedni poznati američki vojni objekti.

Video koji je snimio jedan reporter CNN-a prikazuje dim koji se diže iz područja blizu luke Džabal Ali u Dubaiju, glavnog globalnog čvorišta za brodarstvo i logistiku. Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se da je došlo do kolapsa i na aerodromu u Dubaiju zbog raketa koje je lansirao Iran.

kurur/blic

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: