Đina Džinović podelila je snimak iz Dubaija, gde je pokazala svoje telo u mini bikiniju. Đina se snimala ispred ogledala, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

 Đina Džinović, pozirala je u crnom donjem delu kupaćeg kostima i topu.

Ćerka Harisa Džinovića i Meline pokazala je izvajano telo, te mišiće na stomaku.

Uzak struk i trbušnjaci bili su u prvom planu.

Đina Džinović pozirala golišava
Đina Džinović pozirala golišava Foto: Printscreen

Napustila Srbiju zbog dečka

Đina Džinović navodno više ne živi u Srbiji, a odluku da napusti vilu na Senjaku donela je zbog novog dečka. Ona je sada otišla u Španiju gde je ponela sve svoje stvari i skućila se u Barselonu.

Đina Džinović svakodnevno na mrežama objavljuje snimke i fotografije na kojima pokazuje kako se provodi po restoranima, tržnim centrima, uživa na plažama, ali i igra tenis. Oko nje je uvek sve luksuzno, a ovaj život na visokoj nozi provodi sa novim dečkom.

Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

- Đina je poslednjih meseci prolazila kroz izuzetno stresan period i njoj je bila potrebna pauza. Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rešenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti - otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

Kako prenose mediji, odnosi između Harisa Džinovića i Đine još uvek su zategnuti, a njen potez da se preseli u Barselonu nije naišao na njegovo odobravanje.

- Đina je bez ikakvog prethodnog dogovora sa Harisom odlučila da se preseli. Njihovi odnosi nisu najbolji još od njegovog razvoda od Meline, a svaki njen sledeći korak on je dočekivao sa negodovanjem. Đina se sa njim gotovo i ne čuje otkako je otišla u Španiju, ali ne sumnjam da će se pomiriti, ipak su otac i ćerka, i jasno je koliko se vole - otkriva dobro obavešten izvor za Informer.

