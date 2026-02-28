Slušaj vest

Učesnici Elite 9 na današnjem sastanku biraju najbeskrupuloznijiu osobu, a sledeća je na redu bila Teodora Delić.

- Anita je na prvom mestu, beskrupulozna si prema Anđelu, a znaš da te je dečko doveo do prvog mesta, Luka je drugi, on je sve radio lažno i flertovao je sa Majom dok je bio sa Aneli. Na trećem mestu je Asmin - pričala je Teodora, a onda ju je prekinula svađa.

- Ne dao bog da slušaš kako je tvojoj ćerki gurana ruka do lakta, kako pričaš da je Aniti gurnuta ruka do lakta, a ima sina kući - vikao je Luka.

- Ta priča je pričana u sedmici, nije sad, nemaš predstavu šta je sve pričano. Matora ti si to pričala, meni si pokazivala - rekao je Anđelo.

Nastavak sukoba

Luka Vujović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

- Zna ona ko je to pričao - rekao je Mići.

- Napao si devojku, rekao si da ćeš ti da nabijaš ruku do lakta njenima u kući, ti si to rekao. Mnogo si pogrešio - vikao je Anđelo.

- Znala sam da ću danas da ti j*bem mamu ovde - rekla je Jakšićka.

- Pričali su u sedmici - dodao je Terza.

- Nisam izmislila, samo sam spomenula šta su pričali - rekla je Jakšićka.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV