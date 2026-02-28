Slušaj vest

Estradni mag Saša Popović je pre smrti obezbedio stanove ćerki i sinu, što mu je bilo i najvažnije. Iako unuke, koje je željno iščekivao, nije dočekao, decu je na vreme zbrinuo.

Saša Popović, kom su danas prijatelji i porodica održali pomen na Novom bežanijskom groblju, je pre skoro dve godinu dana napravio veliki korak, kako bi obezbedio decu, ćerku Aleksandru i sina Danijela kojeg je Suzana Jovanović dobila u prvom braku.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

Razvijao biznis

Nakon prodaje svojih deonica "Granda", Saša je pokrenu novi biznis u koji je uložio više miliona evra. On je počeo gradnju luksuznog kompleksa na Bežanijskoj kosi, gde je odmah obezbedio i po jednu nekretninu za svako dete.

- Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja – rekao je svojvremeno Popović.

Estradni mag preminuo je 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu, nakon borbe s kancerom. Danas je obeležena prva godšnjica njegove smrti, a sem porodice na Novo bežanijsko groblje došla je cela estrada.

1/11 Vidi galeriju Estrada na pomenu Saši Popoviću Foto: Kurir, Kurir/A.Panić

Sašina udovica Suzana se nakon opela obratila novinarima i otkrila da često sanja pokojnog muža, ali i ispričala prve utiske o dokumentarnom filmu "Sale" koji će večeras biti premijerno prikazan.

Film "Sale" donosi intimnu i do sada neispričanu priču o medijskom magu kroz svedočenja čak 58 sagovornika, njegovih najbližih prijatelja, dugogodišnjih saradnika i kolega.

Pogledajte dodatni snimak: