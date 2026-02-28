Slušaj vest

Sloba Radanović trenutno sa porodicom boravi na Maldivima. Njegova supruga Jelena se oglasila na Instagramu i otkrila u kakvom problemu su se našli zbog rata na Bliskom istoku.

Naime, većina zemalja Emirata zatvorila je vazdušni prostor i obustavila letove, te su se brojni turisti našli u problemu. Među njima su i Sloba i Jelena Radanović koji, kako bi se vratili u Srbiju, treba da presedaju u neku od zemalja Bliskog istoka.

- Braćo Srbi na Maldivima, kako ćemo kući? - napisala je ona.

Sita Ahmić: "Čuju se bombe"

Sestra učesnice Elite 9, Aneli Ahmić, Sita Ahmić, trenutno boravi u Emiratima, a kako je smeštena nedaleko od Abu Dabija, gde je trenutno haotično stanje usled rata na Bliskom istoku, otkrila je kakva je sada situacija.

- Abu Dabi je sat vremena od mene, ali rakete idu preko Emirata i samim tim se aktiviraju presretači koji razbijaju te rakete, koliko sam shvatila. Čujemo detonacija. Uplašila sam se je, jer je nelagoda i nije zgodno - rekla je za "Blic" i dodala:

- Ovo je zemlja koja je operisana od svega, ne meša se ni u šta i onda kad bi bilo nešto, to je onda treći svetski rat.Ostajem ovde i nakon svega, ne daj Bože da nešto zagusti. Nisam dobila nikakvo obaveštenje, a rečeno nam je da ako bude nešto da ćemo dobiti poruku. Čuju se sirene stalno, detonacije i imaju bele fleke u zraku. Nisam uplašena, samo nije lep osećaj. Ne bih se volela naći na putu, jer danas kad sam obavljala nešto, čula sam sirene i samo sam požurila kući. Nisam isprepadana, ali nije ugodno.

