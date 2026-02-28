Slušaj vest

Dača Virijević i Milena Kačavenda krenuli su žestoko da rašetaju svoje goste Maju Marinković i Luku Vujovića.

- Kako te nije sramota da ti devojka određuje koje zadatke ćeš odraditi a koje nećeš - pitao je Dača.

- Nije ona meni rekla ili ona ili zadatak - pravdao se Luka.

- Ja Lukinu i Anitinu vezu podržavam, nema hemije između nas, podržavam ih - rekla je Maja.

Nastavio se haos

Maja Marinković Foto: Printscreen Youtube TV Pink, Printscreen YouTube

- Maja je rekla: "Jakna koja ti se svidela pre tri meseca, sviđa ti se i sada" - naveo je Dača.

- Otkako je sa Anitom, ne postoji ništa sem poštovanja, jedino što mogu je da budem tu za njih, ne želim da kvarim njihov odnos - rekla je Maja.

- Ovo je bilo jeftino pranje, foliranti, lažovi - naveo je Dača.

 Nisam došla ovde da me ti vređaš, ne dozvoljavam to, treba da budeš objektivan, poželela sam lepo začeće ove radio emisije, ali nije lepo da se gosti vređaju. Tako ću ti doći sledeći put u emisiju - rekla je Maja.

Ne propustiteStarsDAČA UDARIO ASMINA TAMO GDE GA NAJVIŠE BOLI! Mislili da ih kamere ne snimaju, a onda isplivalo sve šta pričaju o Maji (VIDEO)
Asmin Durdžić i Dača Virijević
StarsASMIN PONOVO VREĐA STANIJU, TVRDI DA NIJE DOVOLJNO LEPA KAO ŠTO IZGLEDA NA INSTAGRAMU! Alibaba šokirao rečima, niko nikada ovako nije ponizio starletu
Asmin ostavio Staniju
Rijaliti"SOFIJA JE VERENA ZA 40 GODINA STARIJEG BOLESNOG MUŠKARCA!" Isplivale šokantne tvrdnje, starleta bleda kao krpa nakon raskrinkavanja, otkriveni svi detalji!
Sofija Janjićijević
Stars"ONA JE DOKAZALA DA BI BILA SA MOJIM DRUGARIMA"! Asmin potpuno odlepio zbog Anelim pršti ljubomora
Asmin Durdžić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV