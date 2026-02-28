Slušaj vest

Dača Virijević i Milena Kačavenda krenuli su žestoko da rašetaju svoje goste Maju Marinković i Luku Vujovića.

- Kako te nije sramota da ti devojka određuje koje zadatke ćeš odraditi a koje nećeš - pitao je Dača.

- Nije ona meni rekla ili ona ili zadatak - pravdao se Luka.

- Ja Lukinu i Anitinu vezu podržavam, nema hemije između nas, podržavam ih - rekla je Maja.

Nastavio se haos

- Maja je rekla: "Jakna koja ti se svidela pre tri meseca, sviđa ti se i sada" - naveo je Dača.

- Otkako je sa Anitom, ne postoji ništa sem poštovanja, jedino što mogu je da budem tu za njih, ne želim da kvarim njihov odnos - rekla je Maja.

- Ovo je bilo jeftino pranje, foliranti, lažovi - naveo je Dača.

Nisam došla ovde da me ti vređaš, ne dozvoljavam to, treba da budeš objektivan, poželela sam lepo začeće ove radio emisije, ali nije lepo da se gosti vređaju. Tako ću ti doći sledeći put u emisiju - rekla je Maja.

