Nakon dve nedelje tišine na društvenim mrežama, pevačica Goga Sekulić ponovo se oglasila – i to na poseban datum. Na svoj 49. rođendan podelila je fotografiju sa dugogodišnjom prijateljicom Cecom Šarić, koju je označila na Instagramu, uz kratku, ali snažnu poruku: „I dobru i u zlu…“ i srce.

Podsetimo, Goga se u proteklom periodu povukla iz javnosti nakon što joj je preminula majka Nada Sekulić. Dve nedelje nije objavljivala ništa, osim emotivnih oproštaja i poseta pokojnoj majci, a sada je prvi put podelila trenutak iz privatnog života koji pokazuje da joj u teškim danima podršku pružaju najbliži.

Posle dve nedelje tišine: Goga Sekulić rođendan proslavila uz najbližu prijateljicu – „I u dobru i u zlu“ Foto: Printscreen

Poruka pravog prijateljstva

Na fotografiji, nastaloj u popularnom beogradskom restoranu Bottega Galerija, Goga pozira nasmejana u društvu Cece Šarić, bivše supruge Duško Šarić. Dve prijateljice uživale su u prijatnoj atmosferi, a sudeći po objavi, rođendan je protekao u znaku podrške, bliskosti i dugogodišnjeg prijateljstva.

Kratka poruka „I dobru i u zlu“ mnogi su protumačili kao jasnu aluziju na sve kroz šta je pevačica prošla u poslednje vreme. U trenucima tuge, ali i ličnih prekretnica, uz nju su, kako pokazuje ova fotografija, ostali oni koji su joj najbliži.

Čini se da je Goga rođendan dočekala mirnije nego ikada – bez velike pompe, ali sa ljudima koji joj znače. A upravo to je, sudeći po njenoj objavi, ovog puta bilo najvažnije.

