Biljana Tipsarević trenutno se nalazi u Dubaiju odakle se oglasila i podelila uznemirujuću fotografiju i snimak. Kako možemo videti, njen smeštaj se nalazi u blizini mesta gde je bačena bomba, te je sa prozora uslikala zgradu u crnom dimu.

Biljana je potom podelila jeziv snimak zgrade koja gori, a u opis je samo stavila emotikon ruku koje se mole i slomljeno srce.

Ona je samo nekoliko sati ranije uživala sa prijateljicama u restoranu, ne sluteći da će se odmor pretvoriti u horo i da će biti ratno stanje.

Biljana Tipsarević podelila snimke iz Dubaija Foto: Printscreen

Sita: "Čuju se detonacije"

U Dubaiju trenutno boravi i Sita Ahmić koja se oglasila medije.

- Abu Dabi je sat vremena od mene, ali rakete idu preko Emirata i samim tim se aktiviraju presretači koji razbijaju te rakete, koliko sam shvatila. Čujemo detonacija. Uplašila sam se je, jer je nelagoda i nije zgodno - rekla je ona i dodala:

- Ovo je zemlja koja je operisana od svega, ne meša se ni u šta i onda kad bi bilo nešto, to je onda treći svetski rat. Ostajem ovde i nakon svega, ne daj Bože da nešto zagusti. Nisam dobila nikakvo obaveštenje, a rečeno nam je da ako bude nešto da ćemo dobiti poruku. Čuju se sirene stalno, detonacije i imaju bele fleke u zraku. Nisam uplašena, samo nije lep osećaj. Ne bih se volela naći na putu, jer danas kad sam obavljala nešto, čula sam sirene i samo sam požurila kući. Nisam isprepadana, ali nije ugodno.

kurir / blic

