Starleta Sara Damnjanović poznatija kao Sara TKD , nalazi se trenutno u Dubaiju, odakle se oglasila sa jezivim informacijama. Usled rata na Bliskom istoku na Dubai je bačena bomba, a Sara je naglasila da je prvo morala da izleti iz zgrade, dok sada tvrdi da joj rakete lete iznad glave.

"Abu Dabi gori, čula sam bombu i izjurila napolje"

- Izjurila sam iz zgrade jer sam čula bombe, cela zgrada se tresla, mogao si da osetiš pritisak u vazduhu. Vrata su se tresla, sve se treslo, samo smo hteli da pobegnemo. U tom trenutku smo strimovali na tiktoku, sve smo isključili istog momenta. Dečko iz hotela, koji je iz Izraela, on je slikao bombu. Ne znam šta da kažem, Abu Dabi gori. Ne bi bilo pametno u ovom trenutku bežati na aerodrom. Zaglavljeni smo ovde. Taj dečko iz Izraela nam je rekao da se smirimo i ne brinemo - rekla je na Instagramu srpska influenserka.