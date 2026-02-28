Slušaj vest

Brat pevačice Teodore Džehverović, Sava, sa suprugom Adrianom i ćerkom Doroteom živi u Dubaiju. Tamo čitavog dana vlada opšta panika zbog ratnog stanja i bombaških napada, a influenserka je se tim povodom oglasila.

Adriana je podelila niz fotografija iz teretane, svog ručka i užine kao da se ništa ne dešava, a kada su je zabrinuti pratioci obasuli pitanjima o stanju u Dubaiju rekla je da je sve u redu.

Adriana Kadar i u Dubaiju sa mužem Savom Foto: Printscreen/Instagram

Ona je podelila fotografiju muža i ćerke na plaži uz opis. "Ne brinite. Sve je ok u Dubaiju". Kratko je poručila.

Sloba i Jelena ne mogu da se vrate u Srbiju

Sloba Radanović trenutno sa porodicom boravi na Maldivima. Njegova supruga Jelena se oglasila na Instagramu i otkrila u kakvom problemu su se našli zbog rata na Bliskom istoku.

Naime, većina zemalja Emirata zatvorila je vazdušni prostor i obustavila letove, te su se brojni turisti našli u problemu. Među njima su i Sloba i Jelena Radanović koji, kako bi se vratili u Srbiju, treba da presedaju u neku od zemalja Bliskog istoka.

- Braćo Srbi na Maldivima, kako ćemo kući? - napisala je ona.

