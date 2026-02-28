Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je izjavio da ozbiljno razmišlja o preseljenju na Maltu nakon paljenja automobila i straha za bezbednost svojih najbližih.

Sada se nakon svega oglasio putem Instagrama i otkrio da se razboleo od stresa, da već danima pije antibiotike i da ne može da dođe sebi zbog jezivih događaja koje je doživeo.

-Razboleo sam se od stresa. Posle paljenja kola desile su mi se još neke stvari i već nedelju dana pijem antibiotike, ne mogu da dođem sebi - napisao je on uz selfi na kojem je vidno nervozan i umoran.

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NJEGA

Uprava za igre na sreću navodno je podnela krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i delio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.

Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje Vavada, protiv koje je, kako pišu, takođe podneta krivična prijava odeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.

