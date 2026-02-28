Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je izjavio da ozbiljno razmišlja o preseljenju na Maltu nakon paljenja automobila i straha za bezbednost svojih najbližih.

Sada se nakon svega oglasio putem Instagrama i otkrio da se razboleo od stresa, da već danima pije antibiotike i da ne može da dođe sebi zbog jezivih događaja koje je doživeo.

-Razboleo sam se od stresa. Posle paljenja kola desile su mi se još neke stvari i već nedelju dana pijem antibiotike, ne mogu da dođem sebi - napisao je on uz selfi na kojem je vidno nervozan i umoran.

Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NJEGA

Uprava za igre na sreću navodno je podnela krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i delio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.

Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje Vavada, protiv koje je, kako pišu, takođe podneta krivična prijava odeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.

Ne propustiteStarsPODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BAKE PRASETA: Neovlašćeno priređivao igre na sreću
Baka Prase (11).png
Stars"REKLA MI JE DA JOJ JE..." Baka Prase otkrio vruće detalje prepiske sa Jelenom Karleušom pa spomenuo i svoju devojku: Neka je pitaju...
Baka Prase.jpg
Stars"PALA MI JE ROLETNA, KAD SAM MU VIDELA POLNI ORGAN" Onlifens zvezda progovorila o intimnim trenucima sa Baka Prasetom: Kunem se da... (VIDEO)
0605-screenshot-tiktok---20240710-152725.jpg
Stars"OVO MU JE NAUK" Karleuša o skandalu Desingerice sa živim jagnjetom na nastupu: Srceparajuće je to gledati
jelena karleuša Desingerica.png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV