Aca Amadeus trenutno se nalazi u Australiji, ali se oglasio za domaće medije, kako bi razjasnio porodičnu dramu koja trenutno puni novine.

Aca Amadeus tvrdi da je sa ćerkom u dobrim odnosima, te da je nju majka izmanipulisala da u javnosti govori loše o njemu.

- Desilo se to da sam ispeglao odnose sa ćerkom, hvala Bogu u dobrim smo odnosima. Zahvaljujući vama, sedmoj sili. Videću da se spusti lopta jer nije fer da majka gura ćerku da daje izjave. Ćerka nije ni kriva ni dužna. Ćerka nije videla i učestvovala samim činovima - rekao je on, a na pitanje da li je imao pozive od suda i policije za nasilje i pretnje smrću rekao je:

- Da li ste dobili moju presudu da nisam kriv? To je jedina presuda, četiri meseca sam bio u postupku, trajao je dokazni postupak i dokazano je da nijednom nisam pretio. Da nisam tukao krvnički dva sata bez prestanka, da nema povrede. To je palo u vodu. Meni je cela kuća bila ispisana: "Tukao me je krvnički dva sata bez prestanka", svaki zid mi je bio ispisan, a povrede nema. Hvala Bogu, ja sam oslobođen i sada ću naravno zbog toga naplatiti veliki novac.

Kako je došlo do sukoba?

Amdeus je otkrio i kako je došlo do porodičnog sukoba.

- Kad uđe narkomanija i droga u kuću... Meni niko nije verovao kada sam davao izjave pre nekoliko meseci. Naravno da nije, jer ovako izgledam. Sada kada postoji snimak sa učenikom, sada šalju videe. Policija mora da se umeša jer je profesor obljubio učenika. Sada sam u Australiji, vraćam se petog marta i podneću tužbu, teraću to... Ko je taj učenik koji na snimku govori: "To profesorka, bravo profesorka". Neka se ispita da li je maloletno lice ili ne.

Progovorio je i o intimnom snimku svoje bivše supruge.

- Našao sam snimak na internetu, ja znam ime i prezime i ko je taj učenik. Pomoći ću policiji, imam prepiske i poruke. Kada mi je to stiglo u tri sata noću, hteo sam da padnem u nesvest. Sa njom se nisam čuo nikada, ne želi da priča sa mnom. Sa detetom sam super, na svu sreću.

Tvrdi da je reketiran

Aca tvrdi da mu bivša traži 600.000 traži da vidi ćerku.

- Koja to majka zlostavlja tako dete i stavlja dete ispred sebe? Zašto ona ne daje izjave, kakve veze ima dete, ono ništa nije videlo? Dete ima 120 kilograma i leči se na psihijatriji. Zašto ona da da je izjavu? - rekao je i dodao:

- Peglam odnose sa detetom, da mogu da se vidim sa detetom. Uradiću i test na narkotike da se vidi da ih ne koristim. Majka ne dozvoljava, traži mi pola imovine da bih video svoje dete. Moja imovina je procenjena na 1.200.000. Traži mi 600.000 reket da bih video svoje dete.

Aca Amadeus imao zabrane prilaska ćerki i bivšoj ženi

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i ćerki, uz ocenu da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Prethodno je 30. decembra 2024. takođe izrečena mera zabrane prilaska, kao i hitne mere policije. U dokumentaciji se navodi i zabrana prilaska tastu, koji je prijavio psihičko zlostavljanje i pretnje. Sud je konstatovao istoriju ljubomornog i kontrolisajućeg ponašanja, uznemiravanja i pretnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život.

Hitna mera produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, upućivao pretnje i uvrede ocu bivše supruge, uključujući poruke prosleđene preko trećih lica sa ozbiljnim pretnjama fizičkim napadom.

U dokumentima od 9. maja 2025. navodi se da je sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad ćerkom. Prema iskazima, nekoliko dana pre prijave došlo je do verbalnog sukoba tokom kojeg je, kako se navodi, otac ćerki pretio da će joj "polomiti nos", iznosio je uvrede i izjave da "ne bije lično, ali može da plati drugima da biju", kao i da je "trebalo da ubije njenu majku". U policiji je, prema spisima, Aca Amadeus negirao ove navode.

