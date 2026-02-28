Slušaj vest

Influenserka Anja Blagojević poznatija kao Anja Bla oglasila se iz Dubaija u kojem je trenutno ratno stanje. Ona se zahvalila svima na brizi i podelila je fotografiju iz svog stana.

Anja Bla već neko vreme živi u Dubaiju te su se mnogi zabrinuli za nju danas dok traju bombaški napadi na grad. Ona se sada oglasila i otkrila da nije evakuisana, ali da je u stanu napravila razmeštaj i krevet udaljila od prozora, kako je stiglo naređenje svima od tamošnje vlasti.

- Hvala svima koji su pisali. Mi smo pomerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino - napisala je Anja od koje se ne odvaja njena najbolja drugarica.

Anja Bla pokazala svoj novi dom Foto: Instagram

Bivša zadrugarka snimila bombu kako pada

Podsetimo, iz Dubaija se oglasila i Anja Todorović. Tokom lajv uključenja je pala bomba, a ona nije krila strah zbog situacije u Emiratima.

- Jao ljudi, opet je puklo gore. Tu non stop pucaju, tu gde je ova raketa sad pukla. Ja sam u hotelu na 14. spratu. Nema letova do daljnjeg, saopšteno je da do 7. mata nema letova, ali ne znam. I bolje što su zaustavljeni avioni. Meni je hotel plaćen do 13. marta, videćemo za dalje. Nadam se da će sve da bude okej - rekla je ona.

