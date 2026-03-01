Slušaj vest

Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, nedavno se preselila u Dubai. Ona se oglasila i otkrila kakvo je stanje tamo nakon bombaških napada.

Silvija u Dubaiju živi sa ćerkicom, a kako kaže, devojčica srećom nije pokazivala strah i ona se trudila da joj ne prenosi paniku.

- Ja sam u Dubai Marini, subotom je ovde krcato i prepuno turista, brodova, šetnje... Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - rekla je ona, a potom saopštila da je dobro, ali da je sa ćerkom evakuisana.

- Mi smo dobro, hvala na pitanju, ali evakuisane smo.

Silvija Đogani u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Biljana Tipsarević snimila zapaljene zgrade

U Dubaiju se nalazi i Biljana Tipsarević odakle se oglasila i podelila uznemirujuću fotografiju i snimak. Kako možemo videti, njen smeštaj se nalazi u blizini mesta gde je bačena bomba, te je sa prozora uslikala zgradu u crnom dimu.

Biljana Tipsarević u Dubaiju  Foto: Printscreen/Instagram

Ona je samo nekoliko sati ranije uživala sa prijateljicama u restoranu, ne sluteći da će se odmor pretvoriti u horo i da će biti ratno stanje.

