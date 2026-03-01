Slušaj vest

Žika Jakšić, veliki prijatelj i saradnik Saše Popovića otkrio je u dokumentarnom filmu "Sale", da je kupio grobno mesto upravo do svog drugara. Žika je ispričao da vidi njihova zajednička druženja "na onom svetu".

- Ja njegovu smrt smatram kao "nećemo se viđati neko vreme" i meni je tako najlakše da prihvatim, to sam sebi stavio u glavu - rekao je Jakšić i dodao:

- Na kraju krajeva, grobnice su nam jedna pored druge. Kad ja umrem, mi ćemo biti prve komšije i to će biti najveselije groblje na svetu!

Ćerka Aleksandra: "Znao je kako da spoji ljude"

Ćerka Aleksandra progovorila o tati u pomenutom dokumentarnom filmu, a njene reči bile su emotivne i snažne.

- Znao je kako da spoji ljude. Koliko god da su drugačiji ljudi, uvek je znao nekako da ih spoji - rekla je Aleksandra na ivici suza i dodala: "Ljudi u njegovom društvu su svi mogli zajedno.

Osim toga, Aleksandra je u filmu ,"Sale" ispričala i u čemu je to Popović najviše uživao.

