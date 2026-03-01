Slušaj vest

Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, oglasila de ovog jutra nakon dramatične noći koju je provela u Dubaiju u kojem već neko vreme živi. Nakon što joj je jučerašnji video uklonjen sa profila, ona se sada obratila porukom putem Instagram storija.

Sara je ispričala da je oborena raketa pala blizu lokacije na kojoj je ona smeštena.

Sara Damnjanović Foto: Printscreen/Instagram

- Mnogo poruka sam dobila. Hvala vam. Ne želim dok sam ovde da kačim mnogo detalja. Verujem da se vlasti bore svim silama. Rakete koje lete ka Abu Dabiju se obaraju i padaju svuda. Pale su blizu nas. Pobegle smo bez ičega. Tek kasnije smo se vratile po pasoše i otišle dalje od vode, dalje od Palme, Marine kao i Downtown - počela je Sara.

- Noć smo provodili u podzemnim garažama dok nisu rekli da je bezbedno da se vratimo u sobe, svakako smo još sačekale. Ne mogu da pišem kako je sve izgledalo. U momentu kad je palo blizu nas, ja sam prvo pomislila da je u pitanju pucnjava, po govoru tela ljudi, i krenula da bežim sa sestrom, preskočila zid, a onda ugledala rakete iznad glave kako idu bez prestanka, tada je i pogođen hotel na Palmi. Kad sam shvatila sa su rakete, odmah sam ušla u garažu i sklonila se sa otvorenog - napisala je Sara.

1/4 Vidi galeriju Sara Damjanović Foto: Pritnscreen/Instagram