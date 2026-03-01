"RAKETE SU PADALE BLIZU NAS, OBARAJU IH! POBEGLE SMO BEZ IČEGA" Poznata Srpkinja posle dramatične noći u Dubaiju: Noć sam provela u podzemnoj garaži
Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, oglasila de ovog jutra nakon dramatične noći koju je provela u Dubaiju u kojem već neko vreme živi. Nakon što joj je jučerašnji video uklonjen sa profila, ona se sada obratila porukom putem Instagram storija.
Sara je ispričala da je oborena raketa pala blizu lokacije na kojoj je ona smeštena.
- Mnogo poruka sam dobila. Hvala vam. Ne želim dok sam ovde da kačim mnogo detalja. Verujem da se vlasti bore svim silama. Rakete koje lete ka Abu Dabiju se obaraju i padaju svuda. Pale su blizu nas. Pobegle smo bez ičega. Tek kasnije smo se vratile po pasoše i otišle dalje od vode, dalje od Palme, Marine kao i Downtown - počela je Sara.
- Noć smo provodili u podzemnim garažama dok nisu rekli da je bezbedno da se vratimo u sobe, svakako smo još sačekale. Ne mogu da pišem kako je sve izgledalo. U momentu kad je palo blizu nas, ja sam prvo pomislila da je u pitanju pucnjava, po govoru tela ljudi, i krenula da bežim sa sestrom, preskočila zid, a onda ugledala rakete iznad glave kako idu bez prestanka, tada je i pogođen hotel na Palmi. Kad sam shvatila sa su rakete, odmah sam ušla u garažu i sklonila se sa otvorenog - napisala je Sara.
- Uzele smo sobu u hotelu van tih lokacija i tražile da nam daju najniži sprat kako bismo mogle da idemo na izlaz u slučaju opasnosti. Sinoć smo imali alarme upozorenja, sišle smo dole. Jutros su nas iz sna probudili udari. Ovo je 3. lokacija na kojoj smo - zaključila je Sara.