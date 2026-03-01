Slušaj vest

U dokumentarcu "Sale" prvi put su o zdravstvenoj borbi Saše Popovića govorili i lekari koji su bili uz njega od samog početka. Sašina supruga Suzana Jovanović se prisetila kako je sve počelo naizgled bezazleno.

– Kao što znate, on je prvo slomio nogu. Ta noga nije htela da zarasta, taj period se odužio. Onda smo otišli kod doktorke Marije u KBC Bežanijska kosa – ispričala je Suzana.

1/6 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Slučajno otkrili bolest

Profesor dr Marija Zdravković, kardiolog i VD direktorka bolnice Bežanijska kosa, koja je kontrolisala Sašino zdravlje, priznala je da je i sama bila zatečena razvojem situacije.

– Saša je zapravo došao kod mene slučajno da mu pomognem jer je kasnio na pregled za skidanje gipsa, s obzirom na to da je povredio nogu u Opatiji. Dok smo sedeli i pričali, požalio se da ima kamen u bubregu, da je to imao i pre 20 godina, a da treba da ide za Opatiju. Rekla sam mu da ne ide dok ne vidimo o čemu se radi i da se pregleda. Rekla sam mu: „Danas smo dežurni, doktori su dole“. Tako je krenula ta priča koja je sve nas iznenadila – ispričala je doktorka Zdravković.

1/3 Vidi galeriju Dr Marija Zdravković i dr Nebojša Tasić Foto: Printscreen/Prva TV

Suzana se sa suzama prisetila trenutka kada je shvatila da nešto nije u redu.

– Kad su doktori počeli da se gledaju i da se tiho domunđavaju da mi ne čujemo, odmah sam osetila da nešto nije u redu. Ali ni na kraj pameti mi nije palo da može da bude tako nešto opasno – rekla je ona.

Profesor dr Nebojša Tasić, kardiolog u dokumentarnom filmu „Sale“, govorio je o težini Saine dijagnoze.

– Sudbina se, nažalost, poigrala sa njegovim zdravljem i to je nešto što me je posebno rastužilo. To je vrsta bolesti koja je jako podmukla, tihi ubica, koja ga je na početku iznenadila, a kasnije se, nažalost, sve završilo tragično - rekao je profesor dr Tasić.

"To je bio najosetljiviji trenutak"

Doktorka Zdravković prisetila se i najtežeg trenutka - saopštavanja dijagnoze.

– Sećam se toga, to je bio najosetljiviji trenutak u našem celokupnom odnosu. Verovatno sam izgledala veoma strašno kada me je pitao: „Šta ti nije dobro?“. Rekla sam: „Nešto u vezi tebe moram da kažem.“ A on mi je odgovorio: „Kaži, Maro, slobodno. Sve što treba, ja te slušam“ – ispričala je doktorka.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

Dodala je da je Saša pokazao izuzetnu hrabrost.