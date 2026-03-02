Slušaj vest

Zejna Murkić već nekoliko dana je u žiži javnosti zbog takmičenja "Pesme za Evroviziju", a muzikom se bavi već nekoliko godina unazad.

Malo ko se seća kako su izgledali njeni muzički počeci.

Početak

Zejna se zapravo prvi put u javnosti pojavila sa grupom Luna.

Nakon što je iz grupe otišla Maja Marković, zamenila ju je Kristina Džanković. Balerina i bivša učesnica "Farme" nije se dugo zadržala, a Čeda Čvorak u jednom momentu odlučio je da angažuje dve pevačice Zejnu Murkić i Lidiju Jadžić.

Dve devojke ispostavile su se kao pun pogodak, pa je "Luna" imala hitove "Alo, alo" i "Panika".

Ubrzo je Zejna napustila grupu i rešila da krene u solo vode. Snimila je nekoliko pesama, neke od njih su i na engleskom jeziku.

Povlačenje

Njene vokalane sposobnosti hvalili su njeni pratioci i verovali da će napraviti veliku karijeru. U međuvremenu, na putu ka tom cilju, Zejna je zatrudnela i rodila ćerkicu.

Nakon nekoliko godina se ponovo pojavila u javnosti sa pesmom "Rumba" i vratila na velika vrata.

PZE

Zejna je 4 puta pokušala da dođe do trujimfa na PZE, ali se to do sada ni jednom nije dogodilo.

Ove godine na 70. Evroviziju u Beč ide bend Lavina, a a Zejna je bila jedna od najvećih favorita za pobedu. Pre nego što je uopšte kročila na scenu PZE 2026, Zejna se našla na udaru kritika zbog samog naziva pesme. Povod za to bio je komentar sa zvaničnog evrovizijskog naloga lažne države Kosovo na X-u, na kome je objavljeno da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije". Ta objava pokrenula je lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale optužbe da pesma navodno "glorifikuje Jugoslaviju", uprkos tome što tekst numere šalje poruku zajedništva i povezivanja ljudi.

Zejna nastup na PZE

"Jugoslavija je simbol jedinstva"

Pre same emisije, na društvenim mrežama pojavili su se komentari fanova lažne države Kosovo, ali i širom regiona, koji su kritikovali naziv pesme i tvrdili da je ona politizovana. Ipak, Zejna je odmah istakla da pesma "Jugoslavija" zapravo simbolizuje jedinstvo i zajedništvo, naglašavajući da je tekst sama napisala i da iza poruke stoji želja za povezivanjem ljudi, a ne političkim komentarom.

"Ja sam Romkinja"

Podsetimo, Zejna je nekoliko puta govorila o svom romskom poreklu i svim nedaćama sa kojima se susretala zbog toga.

- Govorim u svoje ime, rekla sam da sam ja Romkinja, pa je to uticalo na druge. Pričala sam o svojim problemima, govorila o svom primeru, tako sam dolazila do publike, ličnim primerom. U školi je bilo problema. Ne nađeš društvo, ne voli te učiteljica. Ja sam navikla da me ljudi gledaju čudno. U smislu da, recimo, kada sam bila mala i super sam pevala i igrala i bila odličan đak, ceo život sam izgledala kao da sam iz Afrike došla, crna, crna, crna, ali slatka. Baš sam bila slatka. I onda sam se na to provlačila, ali kako sam rasla – stvari su mi dolazile poslednje. Recimo, kada uđem u prodavnicu, prodavačica prati mene, a ne moje drugarice - prisetila se pevačica i dodala:

"POLA ŽENA, POLA ENERGIJA" Zejna zatresla studio u Košutnjaku VRELIM NASTUPOM, a sve zbog VAŽNE ODLUKE koju je donela pred finale

- Ja sam u fazonu, ja ne kradem nego ona. I dan danas me prati prodavačica, onda je ja ispitujem, kroz razgovor želim da je pitam – je l' si normalna ženo, ne kradem. Tada bes proradi u meni, želim da se postidi jer je tako reagovala. Ne dešava se to samo u Srbiji, ali moramo da delujemo kao pojedinci i kroz organizacije - zaključila je pevačica.