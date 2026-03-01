Slušaj vest

Uoči godišnjice smrti Saše Popovića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Grand produkcije, pušten je dokumentarni film pod nazivom „Sale“, u kome su porodica, prijatelji i saradnici govorili o estradnom magu.

Lepa Brena jedna je od onih kojoj je smrt Saše Popovića teško pala, a pred kamerama je govorila o svom dobrom prijatelju.

- Prvi naš album, kada smo se pojavili sa pesmom „Čačak, Čačak“, bila je to jedna neopisiva zajednička sreća. Ja nisam imala moju porodicu uz sebe, sestru, brata, roditelje, ali zato sam imala Slatki greh i Sašu, gde sam sa celom ekipom, pogotovo sa njim delila te trenutke nekog našeg zajedničkog uspeha - rekla je Lepa Brena u dokumentarcu.

Lepa Brena Foto: Printscreen

"Teško je izgubiti dobrog prijatelja"

Lepa Brena kroz suze i sa knedlom u grlu priznala da se i dalje ne miri sa činjenicom da nas je Saša Popović zauvek napustio.

- Jako je teško izgubiti dobrog prijatelja, jako teško. Kažu da vreme leči sve, ali Bože mili zašto odlaze najbolji….- rekla je Brena.

U svetu muzike talenat je početak, ali sistem, to je moć, a tu razliku najbolje je razumeo Saša Popović.

- Jako je voleo uspeh svih mladih ljudi koji su dolazili jer cilj Grand produkcije i jeste bio da se deci pokaže jedan transparentan put - istakla je Brena.

Održan pomen Saši Popoviću

Podsetimo, na Novom bežanijskom groblju održan je pomen Saši Popoviću koji je preminuo pre tačno godinu dana. Udovica Suzana Jovanović na pomen je stigla u društvu ćerke Aleksandre i sina Danijela koji je došao bez supruge Tijane koju je Saša obožavao.

Suzana je posle parastosa otkrila i da su Aleksandar i njegova izabranica Na Novom bežanijskom groblju, porodica, prijatelji i saradnici okupili su se kako bi odali počast Saši Popoviću, jednom od najuticajnijih ljudi na domaćoj muzičkoj sceni, povodom prve godišnjice njegove smrti.

- Bog vam uvek nešto da da vam tu tugu nekako nadomesti. Svaki put pričajući sa ljudima o njihovim životima čujem da je došlo

rođenje deteta. Bog zna šta je nama potrebno. Stiže jedan mali anđeo, samo što nije. Devojčica je i zvaće se Marta. Mislim da ona čeka da uđemo u mart i da ona ponosno nosi svoje ime - rekla je Suzana.