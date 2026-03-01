Slušaj vest

Stanija Dobrojević je nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale zbog njenog lika i dela.

Za Kurir je jednom prilikom govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

Lažan život

Staniju prati 2.4 miliona ljudi na Instagramu, te joj brojke daju pokriće i kredibilitet da otkrije šta se krije iza profila i sjaja na društvenim mrežama.

- Instagram jeste neka vrsta lažnog života, jer je to kao neki magazin najlepših trenutaka, a život je pun uspomena i padova, tu su i suze i tuge... Devojčice koje mene prate neka ne misle da je sve tako bajno i sjajno kao što izgleda. Jako je teško objasniti to zbog generacije koja je odrasla uz društvene mreže, u moje vreme to nije bilo. Dosta sve utiče na mentalno zdravlje omladine, mnogo vremena provode skrolujući. Svi hoće tu neku vrstu karijere i popularnosti, a popuštaju u realnom životu. Mi imamo dve stvarnosti, ovu koju živimo i onu na društvenim mrežama. Klinci mreže doživljaju kao deo njih, a hejt doživljavaju strašno, da mogu čak i da dignu ruku na sebe... - pričala je Stanija u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i poslala snažnu poruku:

- Moj ključ uspeha jeste što nikada nisam popustila u realnom životu. Treba raditi na sebi i upravo na toj realnosti, zdravlju, poslu, porodici... Kada si dobar na svim poljima u realnom životu, lako ćeš na Instagramu napraviti da sve bude bajno i sjajno. Nikad nemojte da se date društvenim mrežama i pravite neku lažnu sliku, a da ste u dubini duše nesrećni, depresivni... Negujte realan život, on je jedini važan. Od vas sve zavisi, birajte samo najbolje za sebe da bi vam bilo dobro i da biste bili srećni u životu. Vodite računa šta gledate, šta slušate, šta čitate, ko su vam prijatelji...

Uhodi je oženjeni muzičar

Stanija Dobrojević našla se u ozbiljnom problemu zbog jednog domaćeg pevača koji pokušava da je osvoji na svaki mogući način, pa čak i uhođenjem.

Ovaj oženjeni muzičar navodno ne bira sredstva kako bi Staniju ubedio da raskine dugogodišnju vezu i uplovi u tajnu romansu sa njim.

- Stanija mu je opsesija! Stalno joj šalje poruke. Ponaša se kao opsednuti tinejdžer, a svi znamo da ima ženu i malo dete. Vrlo je poznat po kontroverznom ponašanju - tvrdi dobro upućeni izvor blizak starleti.

Život u Americi

Za Kurir je nedavno otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva.